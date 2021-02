La Casa Social se asoma a la cabeza

La Casa Social Católica logró una importante victoria sobre el segundo clasificado, Olímpico de León B, en un encuentro muy igualado. Aunque la iniciativa en el juego la llevó el cuadro visitante, las verdinegras salieron con mucha intensidad y no tuvieron muchos problemas en controlar a su rival y con robos de balón buscaron la portería, avisando Xime con un buen disparo al larguero tras un saque de esquina que Paula no pudo remachar tras el rechace. El Olímpico también tuvo una ocasión que salvó la meta local Marga. Sobre la media hora de juego Natalia fue derribada dentro del área y el penalti lo transformó Xime en el 1-0, resultado con el que se llegaría al descanso sin nada más destacable.

En la primera jugada de la reanudación, un centro de Blanca lo cortó con la mano una defensora leonesa que supuso el segundo penalti. Xime no se arrugó y también realizó el lanzamiento que supuso el 2-0. Así aguantó el equipo de Toño Maroto y Diego Jiménez hasta que mediada la segunda parte un centro chut dio en el larguero local y la visitante Claudia marcaba a placer el 2-1. Dominaba el Olímpico leonés pero la Casa Social no pasaba demasiados apuros y Elena Jiménez mandaba un balón al palo que pudo sentenciar. No fue así y hubo que sufrir hasta el final, ya que las visitantes botaron hasta seis saques de esquina en el descuento, aunque la Casa Social aguantó y se quedó con tres puntos que aunque se mantiene en la quinta plaza, con un partido menos, está a cuatro puntos del líder Monteresma La Atalaya Palazuelos, que será el próximo rival de las abulenses.