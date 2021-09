El Lienzo Norte puede volver a ocupar sus salas al 100%

La publicación por parte de la Junta de Castilla y León (en el BOCyL del lunes) del acuerdo por el que se declara la situación de riesgo controlado para todo el territorio de la Comunidad permitirá de facto que los espacios culturales vuelvan a poder ocupar el total de sus plazas, a pesar de que entre los detalles de esa resolución se establezca, en su punto sexto, que habrá de mantenerse la distancia de «seguridad interpersonal de 1,5 metros» para evitar aglomeraciones.

El director gerente del Lienzo Norte, Gonzalo Súnico, informó que una vez que la Junta ha publicado ese acuerdo se ha recuperado la posibilidad perdida hace un año y medio de ocupar todas las butacas de sus salas, una decisión que dependerá de los promotores de cada uno de los espectáculos y que en principio se estrenará con el concierto de música militar que tendrá lugar este sábado, para el que adelantó que si la demanda de invitaciones sigue al ritmo del primer día «quizás abramos al público la sala dorsal».

Ante la posibilidad de que esa puntualización de que se mantiene la «distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros» pueda provocar alguna confusión con respecto a la vuelta a la normalidad con la plena ocupación, Gonzalo Súnico explicó que ese metro y medio se aplicará sólo para evitar aglomeraciones en las salas y a la entrada y salida del público del Centro de Congresos y no para ocupar todas las butacas. De hecho, añadió, desde que se ampliaron los aforos y se permitió dejar solamente una butaca vacía entre los grupos de convivientes esa distancia ya no se mantenía realmente, puesto que la anchura del asiento que quedaba libre no alcanzaba ese metro y medio.

La oferta o no al público del cien por cien de las localidades de las salas, insistió Súnico, dependerá de la decisión del promotor de cada espectáculo, posibilidad que por ejemplo están estudiando los organizadores del concierto ‘Marazu y amigos’ anunciado para el día 29 de septiembre.

Lo que sí ha cambiado ya el Lienzo Norte es el programa informático que tenían para que en la venta por internet se eliminasen automáticamente las butacas que quedaban al lado de cada grupo de convivientes (o de espectadores que acudían solos), un bloqueo que ya ha dejado de existir al no ser obligatorio ese espacio vacío de seguridad.

Este cambio que para el mundo de la cultura significa de verdad la ‘vuelta a la normalidad’, comentó Gonzalo Súnico, «es una muy buena noticia en todos los sentidos, para los promotores de los espectáculos porque les permite volver a vender todo el aforo, y para nosotros porque la limitación existente hasta ahora nos obligaba a una operativa complicada y a veces incómoda para los espectadores».

cines estrella. Los Cines Estrella de Ávila informaron ayer que aunque ya se ha abierto esa posibilidad de volver a ocupar el total de las butacas de todas sus salas, algo que saludan con la satisfacción de que significa un nuevo paso más hacia la deseada vuelta a la normalidad, de momento van a seguir manteniendo el asiento vacío entre grupos de convivientes que se venía dejando desde hace unos meses, cuando se amplió el aforo al 75% ante la mejoría de la situación sanitaria.