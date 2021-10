Un viaje a por más que tres puntos

El Colegios Diocesanos UCAV se busca a sí mismo.La Tercera RFEF ya suma cuatro jornadas y camina hacia la quinta, pero los de José Alberto Fernández Somoza están en el diván. Aún todos, dentro y fuera, se preguntan qué les pasa. Porque los del Sancti Spíritu, un equipo hecho, veterano, curtido en ir al límite –sin ir más lejos el curso pasado se jugaron la permanencia en el último momento– ha comenzado el curso como un alma en pena, sin la fuerza y el ánimo que quizás los resultados hubieran impulsado. Pero no fue así. La extraña derrota –por cómo empezó el partido y cómo acabó– ante el Santa Marta fue una cornada (1-4) mucho más severa de lo que entonces parecía. Porque ante el Ciudad Rodrigo, de nuevo en casa y de nuevo ante uno de esos rivales a los que había que ganar, los mirobrigenses se quedaron en revolcón (0-0) cuando pudieron asestarles un rejonazo mucho más profundo.

Necesita el equipo reencontrar los resultados, pero no menos las sensaciones. Mucho por encontrar, pero aún mucho tiempo por delante. «Sólo se han disputado cuatro partidos» recuerda Somoza a todos, empezando por los suyos, a los que trata de quitar presión de encima, mucho más cuando este sábado visitan La Eragudina –17,30 horas– y con ello se miden a un Atlético Astorga llamado a mucho más (tres puntos en 4 partidos) de lo que han plasmado en este arranque de curso.

«Viajamos con el objetivo de traernos no sólo puntos sino buenas sensaciones, que nos hacen mucha falta» señalaba el técnico abulense. «Lo de la semana pasada fue uno de los peores partidos en el año y pico que llevamos en Tercera. Tenemos que recuperar buenas sensaciones, recuperar solidez y el juego que teníamos a finales del año pasado».

Un sábado en el que Somoza tiene ganas de ver a los suyos hacer un buen partido, «ordenados, competitivos, agresivos... A partir de ahí podremos conseguir algo». Se agarra a los suyos, un vestuario «que para lo bueno y para lo malo se recupera rápidamente». Pide «tranquilidad» Somoza. «Perdemos un partido y parece el fin del mundo.Nos pasó ante el Santa Marta. Sólo han pasado cuatro jornadas. Una vez que recuperemos la tranquilidad nos recuperaremos defensiva y ofensivamente para ganar partidos».

Un calendario que se complica en las próximas semanas

Nunca hay rival débil. Lo dicen los entrenadores y es una realidad.Pero sí hay rivales más complicados que otros, no vale engañarse.Y el Colegios Diocesanos UCAVtiene ante sí un tramo de calendario en las próximas semanas muy complicado. Cierto es que la situación en la que están les obliga a no pensar más allá del siguiente partido, pero el aficionado verá que en la agenda de los colegiales aparecen partidos no sólo ante el Astorga en La Eragudina, sino ante el Mirandés B en el Sancti Spíritu el próximo fin de semana, el derbi ante el Real Ávila en el Adolfo Suárez el martes 12 de octubre, el Guijuelo en el Sancti Spíritu a renglón seguido o la visita a la Leonesa B para cerrar este tramo.