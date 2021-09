El ocio nocturno también quiere normalidad

La Junta de Castilla y León decidió hace justo una semana no prorrogar, a partir de este martes pasado, las medidas especiales adoptadas por el Acuerdo 76/2021, de 19 de julio, ante la positiva evolución de los indicadores sanitarios de la pandemia por COVID-19 y dentro del nivel 1 de alerta sanitaria en el que seguía la comunidad, lo que supone la vigencia de las recomendaciones, obligaciones y medidas preventivas establecidas por el Acuerdo 46/2021 para ese estadio pandémico. Esto trajo consigo, entre otras medidas, la vuelta del consumo en barra (de pie o sentados), con limitación del 75 % del aforo en la hostelería, así como la puerta abierta al ocio nocturno.

La vuelta de las barras como elemento operativo en los establecimientos hosteleros, para alivio de los mismos, fue una de las imágenes del pasado martes, pero el regreso del ocio nocturno casi en toda su extensión (por el momento con limitaciones de aforo) también era una noticia muy esperada por muchos, sobre todo entre los más jóvenes.

¿Ycómo afronta el sector el fin de las principales restricciones? Pues parece que también con ganas. Los establecimientos de ocio nocturno de la ciudad, que llevan a medio gas (si no cerrados) desde hace meses, pueden ampliar y recuperar el horario ordinario (los que le permitan la licencia de acuerdo a las ordenanzas) y, de alguna manera, volver a lo más parecido a una situación de normalidad. Algunos, como el Café Teatro Delicatessen, abrirán sus puertas por primera vez tras el inicio de la pandemia, hace un año y medio. «Íbamos a abrir para Halloween pero llegaron más restricciones y en el verano (cuando se permitió la apertura) decidimos no abrir porque para nosotros es una época rara, así que hemos estado cerrados todo el tiempo», explica Sara Hernández, quien junto a sus compañeros ultimaba ayer todos los preparativos dentro del local para la apertura de este mismo jueves. Después de tanto tiempo cerrados había «ganas» por recuperar la actividad, lo que al principio iba a llegar con algunas zonas acotadas «para reservas» para tratar de organizar mejor el espacio, dadas las restricciones de aforo existentes, del 75% en pubs y del 50% en discotecas y salas de fiesta. Eso sí, se tienen que aplicar las mismas normas respecto al consumo que en los establecimientos de hostelería, lo que implica el uso de mascarillas o el mantenimiento de la distancia de seguridad. «La gente también tiene ganas de salir, pero de momento no hay mucho aforo y hay que organizarlo bien para que no haya aglomeraciones», señalaba.

Con todo, las limitaciones de aforo tienen los días contados, no en vano ayer mismo la Junta de Castilla y León acordó que la comunidad pasará el próximo martes a una situación denominada de «riesgo controlado», lo que se traduce en la supresión de todo tipo de aforos en comercios y hostelería. Eso sí, se mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarilla y la distancia de seguridad de 1,5 metros.