El carnaval, a distancia y en el recuerdo

ESTE año no hemos visto el tradicional desfile de carnaval que llenaba de imaginación, colorido y también de ironía el centro de la capital y de otras muchas localidades abulenses, al tiempo que premiaba el buen hacer de los más carnavaleros. Los mayores no disfrutarán de su animado baile de carnaval en San Antonio, no estamos invitados al satírico entierro de la sardina en el Barrio de Las Vacas, cuya funeraria, eso sí, sí ha sacado una esquela acorde a los tiempos de pandemia, y tampoco habrá actividades presenciales para que los más pequeños de la casa puedan lucir sus mejores galas en grupo caracterizados como sus personajes favoritos.

La COVID-19 se lleva por delante los carnavales de Ávila, Cebreros, El Tiemblo, Piedralaves, El Barraco o El Barco de Ávila, por citar solo unos ejemplos, pero desde sus respectivos ayuntamientos no han querido dejar pasar esta fecha tan señalada para animar a los vecinos a que, sin reuniones de por medio, mantengan vivo el espíritu carnavalero dentro de las limitadas posibilidades que nos deja la crisis sanitaria del coronavirus, para lo que han organizado concursos y actividades telemáticas y a través de las redes sociales. Además, los más fieles a la fiesta, entre ellos muchos niños, no se han podido resistir y se han vestido de carnaval en sus paseos del fin de semana para honrar a la fiesta como se merece.

Así, el Consistorio de Ávila decidió celebrar, a través de las ludotecas municipales, un carnaval telemático destinado a niños y sus familias con la programación de varios talleres para este lunes y el martes. La iniciativa se desarrollará a través de Zoom y en ella se invitará a disfrazarse y a realizar actividades. Asimismo, y ya de cara a los jóvenes, les propuso un reto en forma de concurso para que se realizaran fotografías disfrazados en un lugar de Ávila relacionado con el traje en cuestión y las enviaran al Espacio Joven, de manera que las dos imágenes que reciban más ‘likes’ (me gusta) en el Facebook del espacio tendrán premio.

Pero no solo Ávila se ha sumado al carnaval virtual. El Ayuntamiento de Cebreros ha organizado sendos concursos de dibujo y de disfraces, el primero destinado a niños y el segundo con la propuesta de recrear cuadros y películas, y en ambos casos habrá premios para los mejores en forma de vales. En el Facebook del Consistorio, además, han colgado un vídeo con recuerdos de ediciones anteriores.

También El Tiemblo ha recordado su carnaval en redes sociales y su Ayuntamiento no ha dudado en alimentar el espíritu de la fiesta, para lo que han impulsado un concurso de máscaras y una exposición de trajes y han animado a los vecinos a disfrazarse y a enviar vídeos.

Además, en Piedralaves habrá un concurso on line de disfraces y de rondones, El Barraco ha programado un concurso de fotografías y El Barco de Ávila también ha apostado por un concurso virtual de disfraces que admitirá fotos hasta el día 21.