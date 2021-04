Las 5 claves de la jornada

1. Una denuncia de racismo mancha LaLiga

Un presunto insulto racista manchó la vigésimo novena jornada de LaLiga Santander. La unión de un equipo con el futbolista agredido verbalmente, llegó hasta donde la normativa lo permite. "Nos dijeron que si no salíamos perdíamos los tres puntos y quizá alguno más", desveló José Luis Gayá, capitán del Valencia, que tras el plante justificó la vuelta a un partido que ya no fue el mismo, por la petición de Mouctar Diakhaby. Solo Juan Cala sabe lo que le dedicó al rival en un momento de calentón. "Me ha llamado negro de mierda", aseguró el afectado al colegiado David Medié Jiménez que no pudo escuchar nada de lo ocurrido. Los intereses futbolísticos por encima de lo humano. Una oportunidad perdida de posicionarse, de verdad, contra cualquier acto racista en el deporte. El afectado ya no volvió al campo y se quedó hundido en la grada. El resultado, con triunfo final clave para el Cádiz, ya fue lo de menos.



2. El Sevilla dinamita la pelea por el título

El colchón de puntos del líder ha desaparecido. Cuatro empates y dos derrotas en las últimas diez jornadas plasman la pérdida de regularidad de un Atlético de Madrid al que le faltó bagaje ofensivo para poder sacar algo positivo del Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla dinamita la zona alta con su primer triunfo del curso ante un candidato al título y se queda a ocho puntos de la cabeza. Una acción de laterales, con centro de Jesús Navas y cabezazo a la red del argentino Marcos Acuña decidió el encuentro. En el inicio de la jugada una mano que provocó el veloz contragolpe sin que lo viese el árbitro ni el VAR le corrigiese. Sostenido el equipo de Diego Simeone por Jan Oblak, que paró un nuevo penalti, y en una dinámica que debe cortar de raíz si quiere llevarse el título. El Barcelona tiene el lunes la oportunidad de situarse a un solo punto.



3. El Real Madrid, a tres puntos

El contrapunto a las malas noticias en forma de lesiones y la pérdida de Sergio Ramos, la puso el Real Madrid firmando un partido con buen juego ante un Eibar inofensivo que ve cada jornada más cerca el abismo de Segunda. Los de Zinedine Zidane llegan en su mejor momento a una semana clave. Once partidos sin perder, con rotaciones que respondieron, Nacho cumpliendo como relevo del capitán, Karim Benzema en la mejor racha goleadora de su carrera -nueve goles en siete partidos consecutivos marcando-, y Marco Asensio rescatando el perfil de jugador decisivo. La derrota del Atlético de Madrid, le deja ya a solo tres puntos de la cabeza y con la oportunidad incluso de dar un golpe en la mesa en el clásico del próximo sábado, si el equipo del 'Cholo' no reacciona ante el Betis con las bajas de sus jugadores de ataque claves, Luis Suárez y Marcos Llorente.



4. El regreso del Chimy

La pandemia impidió que el esperado regreso a los terrenos de juego del Chimy Ávila se produjese como su lucha merecía, con todo un estadio en pie para ovacionar su fuerza de voluntad para dejar atrás dos gravísimas lesiones de rodilla. A los 77 minutos del encuentro de Osasuna ante el Getafe, puso luz a un alargado final del túnel. 435 días sin poder jugar un partido. "Solamente me tomé un descanso", bromeó feliz y agradecido tras sentir el apoyo de todo el mundo del fútbol para sobreponerse a la adversidad. Su vuelta pudo hasta tener el broche de oro del gol, con una oportunidad que salvó el portero rival. Vuelve a tiempo de aportar goles al tercer equipo menos goleador de la categoría.



5. Rafa Mir alimenta la esperanza del Huesca

El dulce momento goleador de un delantero potente, de gran envergadura, que sorprende con acciones de altísima calidad técnica en la definición, tiene al Huesca a un paso de abandonar los puestos de descenso en los que se ha pasado la temporada. El doblete de Rafa Mir en el Ciudad de Valencia muestra el camino a la salvación a un equipo que no rebla, como anuncia en su eslogan y que fue superior al Levante para vencer lejos de su casa más de dos meses después. Su racha de cuatro puntos de los seis últimos, ya le tienen a un solo partido de salir de la zona roja. La distancia de dos puntos con el Elche y tres al Valladolid son las referencias en plena batalla por la supervivencia en la elite.