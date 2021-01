La Gimnástica Segoviana demuestra quién manda

La Gimástica Segoviana sentenció al Real Ávila y el público a José Manuel Jimeno en un ‘clásico’ que se llevaron los de Manuel González con apuros, sudores y oficio, pero sobre todo demostrando el por qué de sus números. Les pusieron contra las cuerdas los encarnados por muchos momentos pero les faltó mordiente para haber puesto en cuestión a un equipo que cuenta sus partidos por victorias. Claudicaron los encarnados sobre el césped y sentenciaron los aficionados a Jimeno, que tras una semana de mucho ruido terminó por escuchar los pitos y cánticos de una afición que ya pide abiertamente su cese. El cambio de Aitor con 1-2 en el marcador terminó por desatar la furia de un sector del público que ya tiene al madrileño en su punto de mira.

Se abría el partido con un interesante intercambio de golpes. Tuvo la primera Javi Borrego, que se quedó a un palmo –minuto 9– de rematarla en el área pequeña tras una rápida transición de los visitantes. Buscaba acelerar sus acciones el Real Ávila con los desmarques de Aitor, Ramiro y Moreira pero era el ritmo de los de Manu González el que se imponía ante unReal Ávila que ni quería ni necesitaba el balón. No era el plan.

Ya había avisado Adeba en los primeros minutos con un disparo que se marchó fuera, y volvió a avisar con una nueva carrera por banda y diagonal hacia dentro donde se fue de Carlos Pascual y a punto estuvo de provocar el penalti cuando Tena le derribaba al borde del área. No lograba quitarse el Ávila el dominio visitante. La tuvo Borrego en un mano a mano con Brian tras una asistencia en largo. Su disparo precipitado lo atajó el portero.

Estaba el equipo de Manu González desequilibrando el encuentro a su favor cuando Rubén Ramiro lo cambió de un plumazo. O mejor dicho, de un zurdazo. Perdió la marca Manu del encarnado, que no se lo pensó. Según controló el saque en largo de Brian, la pegó. No se lo esperaba Carmona, que pese a su estirada veía cómo el esférico se colaba junto al palo. Golpeaba primero el Real Ávila –minuto 21– y parecía que la zozobra y la inquietud calaba en los huesos de los segovianos, que daban la sensación de estar sufriendo el luto de un marcador en contra poco habitual esta temporada para los de La Albuera.

Sin embargo el luto le duro poco a los segovianos. Lo que tardó Adeba en demostrar de nuevo su calidad. Conde se la acomodó para ponerla por alto a la espalda de los centrales. Fallaron los defensores y acertó el delantero segoviano en el control, maravilloso. La amasó en un palmo para picarla por encima de Brian, a media salida. Era el 1-1 antes de la media hora de partido. El partido se convertía en un vistoso intercambio de golpes en el que parecía más cómodo el equipo de Jimeno, cuyo guión pasaba más por un partido de área a área. Sergio Ramos no llegaría a saltar al campo. Los encarnados buscaban una carrera por banda o un balón parado. Y en todas estaba Rubén Ramiro, que se perdió el partido ante el Burgos Promesas por un problema en el talón pero no se quiso perder el ‘clásico’ como si nada hubiera pasado. Había metido el gol y el ‘7’ le ponía un balón milimétrico en la cabeza a Aitor, que esperaba en el área pequeña para empujarla. Su cabezazo, demasiado suave, fue a las manos de Carmona, que aceptó el regalo. Y no tardaría en volver a tenerla –minuto 40– el Real Ávila esta vez de manos de Manu Moreira, que controló en la frontal, se fajó de Viti y la remató cruzada. Superó a Carmona, que estiró el pie como un portero de balonmano, pero el cuero se marchaba pegado al palo. Al borde del descanso el partido se aceleró para despedirse con un nuevo aviso de Adeba, que quiso poner la rúbrica a una gran acción de Conde en el área pero su disparo se marchó alto.

Tras el paso por los vestuarios el Real Ávila saltó con ganas de morder. Si en la primera esperaba a los azulgranas, en la segunda les acosaba. Un par de minutos y un par de córners en el bolsillo de los de Jimeno, que veía la oportunidad de asestar a los segovianos la primera derrota de la temporada. No estaban cómodos los de Manu González, que aún así volvieron a verse las caras con Brian. Ponía Calleja –minuto 55– un centro con precisión de cirujano para que Borrego rematara con la puntera. El balón lo desviaba Brian a córner en lo que sería la antesala del gol. Del Castillo volaba por encima de Domingo para colocarla al fondo de la red y poner el 1-2 (minuto 56).

Animaba Jimeno a los suyos, que centraron todos sus esfuerzos en el balón parado. Se veía exigida una Segoviana que achicaba aguas ante un Real Ávila que amenazaba –impresionante la carrera por banda que dejó Aitor– pero no mordía. Empezaba a faltarle una marcha más al partido y al equipo pero no movía ficha Jimeno, que no terminaba de encontrar la solución ni dentro ni fuera del césped.En el verde Brian salvaba de nuevo a los suyos primero tras un remate de Javi Borrego y después al duro disparo al palo corto de Gómez a un palmo de distancia.

Se acercaba el partido a su final y se acercó al gol Aitor –minuto 86– pero se precipitó en el salto cuando quiso rematar el enésimo córner de los encarnados. Sería la última acción del delantero, que dejaba el partido entre los pitos y abucheos de una grada que ya miraba a Jimeno con cara de pocos amigos. Ya con el gesto torcido dentro y fuera del campo, todos se quedaron todos con las ganas de saborear un empate que tuvo en sus botas Cristian –minuto 90– cuando un mano a mano ante Carmona pero las dudas dejaron la jugada en nada. Y del posible 2-2 al que fue el definitivo 1-3 de Gómez, que cerraba con su remate una contra perfecta de los segovianos y con ello un ‘clásico’ que deja a Jimeno tocado pero al equipo aún muy vivo.