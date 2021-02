CEOE, CCOO y UGT barajan demandar a la Junta por el Serla

Patronal y sindicatos estudian emprender acciones judiciales para llevar a los tribunales a la Junta de Castilla y León por actuar de «mala fe» e incumplir los acuerdos alcanzados en 2019 con el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de la Comunidad. Un nuevo episodio en las disputas entre CEOE, CCOO y UGT y la Junta en el marco del Diálogo Social, que se suma al cruce de acusaciones durante este semana entre patronal y la consejera de Empleo a cuenta del servicio de prospección laboral que la Consejería ha puesto en marcha y que los empresarios tachan de «intrusismo». Por ello, solicitaron una reunión con el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, para darle a conocer la situación de «colapso» del servicio de mediación y arbitraje laboral para que adopte las medidas necesarias. No en vano, las tres organizaciones acusaron a la Gobierno autonómico, en concreto a la «parte minoritaria» de Ciudadanos y la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, de la situación de «desprestigio» al que ha llevado a este servicio público, tanto por el «colapso» que sufre la oficina de Valladolid como por su negativa a implantar la resolución de los conflictos individuales en el resto de la Comunidad.

El secretario autonómico de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, Fernando Fraile, acusó al presidente de la Junta de Castilla y León de no tomar medidas ante la situación que atraviesa el Serla. «Parece que está atado de pies y manos por la parte minoritaria del Gobierno autonómico y que tiene una espada de Damocles. No podemos entender que permita este atropello en las relaciones laborales, porque la Junta debería ser el garante de la mediación entre el capital y el trabajo», sentenció. No en vano, acusó al Ejecutivo autonómico de «crispar», de tal medida, las relaciones laborales que pueden «estallar» en cualquier momento.

En el mismo sentido, se pronunció el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT, Raúl Santa Eufemia, quien aseguró que la «artífice» de la situación del Serla en Castilla y León es la consejera de Empleo, el viceconsejero de Empleo y el director general de Trabajo – «orquestados» y «conducidos» por el vicepresidente Francisco Igea– pero destacó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández, es el «único» que firma los acuerdos y ordena su ejecución. «Hay ejecutores pilotando bombarderos en nuestra Comunidad pero un solo responsable que es el presidente de la Junta», añadió.

El secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, acusó a la consejera de Empleo, y por tanto presidenta de la Fundación del Serla, de «obstruccionismo» orientado a «destruir» el servicio y la base de las relaciones laborales en la Comunidad. «Suena fuerte pero es lo que hemos visto desde que ha tomado posesión de su cargo, al proponer un cambio de modelo del Serla, motivado por la crisis sanitaria, que pasa por confinanciarlo con pagos de la administración, sindicatos y patronal hasta cubrir los entre seis y ocho millones y por convertirlo en una fundación privada, pese a ser un servicio público y gratuito», aseveró.

En este sentido, declaró, según recogió la Agencia Ical, que aún siguen a la espera del informe de la Junta sobre fundaciones públicas que solicitó para conocer el futuro del Serla. También se refirió a que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado julio que agravó la situación al declarar que el Serla tenía una competencia «exclusiva» y «excluyente» en relación a las oficinas territoriales de Trabajo. «Esto provocó que casi se triplicaran las reclamaciones a conocer por el Serla, por lo que la carga de trabajo se multiplicó y era necesaria un urgente refuerzo del personal», precisó.