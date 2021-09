Igea: "Seguimos esperando las propuestas de Tudanca"

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, afirmó hoy que siguen esperando que el líder socialista, Luis Tudanca, se reúna con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para hablar de la reordenación de la atención primaria y que este partido presente propuestas y no solo esté en “la confrontación, el insulto y la gracieta”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea se refirió así ante el inicio por parte de Casado de reuniones con los presidentes de diputaciones, representantes de los médicos y la enfermería para abordar la Estrategia de Atención Primaria, punto de partida para llegar a un consenso en la reordenación de la sanidad rural. “Seguimos esperando al señor Tudanca”, recalcó, después de la carta remitida por Casado al líder socialista para mantener una reunión, a la que aun no ha dado respuesta, pese al “esfuerzo de generosidad del presidente para darle una oportunidad” de buscar el entendimiento.

Igea, quien se mostró pesimista en que se celebre esa reunión, criticó que el PSOE no está en la propuesta, sino en “la confrontación, la demagogia y las vaguedades”, y volvió a invitarle a un debate público para que plantee sus propuestas para mejorar la sanidad. También, reiteró que el PSOE de Castilla y León está liderado por una persona de “una tremenda cobardía” y subrayó que no puede representar a nadie quien es “incapaz de confrontar propuestas e ideas”.

Por otro lado, insistió en que no pueden retirar un plan de supuestos recortes en la asistencia sanitaria porque no existe y consideró que se cumplen las líneas que marcó Tudanca para la reunión, como la apertura de la atención presencial en los centros, si bien ironizó con que hoy se reabre también en Galicia y no se debe a que el socialista “haya ganado una votación”. “Espero que el PSOE ofrezca alguna vez política adulta y debate racional, y no solo insultos y gracietas”, anotó, para resaltar que la Estrategia de Atención Primaria, con medidas del grupo de trabajo del que se salió el Grupo Socialista, contará con un esfuerzo de inversión en profesionales y medios, lejos de los recortes.

Además, calificó de "buena interpretación" que la PNL de PP y Cs, registrada ayer sobre la mejora de la sanidad, deshace "el malentendido" al que aludió cuando el Grupo Popular votó a favor de una iniciativa del PSOE para retirar el plan de reordenación de la atención sanitaria rural, que contó con la abstención de la formación naranja. En lo que supuso la primera discrepancia pública entre ambos socios y que se hablara de un posible adelanto de las elecciones. "El acuerdo es estable y se cumple", zanjó hoy Igea, sobre ese supuesto, para añadir que así lo han demostrado "hasta la saciedad". "No contemplamos esa posibilidad", remató.

Finalmente, concluyó que el 70 u 80 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León no quiere elecciones anticipadas, donde apuntó a un sondeo, y aseguró que lo que desean es que se gestione, la recuperación de la economía y la creación de empleo.