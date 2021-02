"Ascender siempre es difícil, pero hay mimbres"

Comienza una nueva etapa en el Real Ávila. «Empezamos de cero» afirmaba incluso Carlos González, Director Deportivo de unReal Ávila que busca un «cambio de rumbo» de la mano de María Hernández, nuevo entrenador de los encarnados tras el cese de José Manuel Jimeno. Su llegada fue sencilla’ No es la primera vez que su nombre aparece vinculado al club del Adolfo Suárez. Estuvo muy cerca de firmar en un verano de 2018 en el que finalmente acabaría llegando Jonathan Prado. Esta vez su llegada sí ha sido posible. «Todo fue muy rápido, en menos de 24 horas» señalaba el propio entrenador en su presentación. «Estaba muy a gusto en el Zamora –club en el que desarrollaba su labor en el filial y la secretaría técnica– pero a mí lo que me tira son las labores de entrenador» comentaba María, que ya el miércoles estuvo en la grada viendo a su nuevo equipo. Un campo y una grada que, por otro lado, no le son ajenos. Y es que son muchas las ocasiones en las que se le ha podido ver en la misma. A partir de ahora será en el banquillo.

Un equipo con el que ya ha tenido una primera toma de contacto pero para el que ha pedido tiempo. «Ha sido sólo una presentación» señalaba cuando se trataba de valorar tanto el estado anímico como físico de los jugadores. «No tengo aún suficientes argumentos».

Sí los tiene cuando se trata de asumir como propio el objetivo que este año se ha marcado el club como reto, la pelea por el ascenso. «Ascender es difícil en cualquier categoría, pero creo que hay mimbres. Por eso estoy aquí» dejaba muy claro un entrenador que tiene claro que lo primero será dotar al equipo de «un estilo competitivo capaz de adaptarse a cualquier situación». Es el primero de los frentes en los que volcará su trabajo. «Lo principal es competir y ganar» marca como retos en un calendario que le aguarda con la Arandina y Numancia B como rivales.