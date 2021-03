El Óbila pecó de 'inocente' ante un veterano Cazorla

Por «actitud, comportamiento y entrega no hay nada que decir y objetar, fuimos merecedores de la victoria, pero fuimos inocentes ante todo el esfuerzo que realizamos, no supimos gestionar las ventajas». No hay mejor resumen ni valoración que la que hacía el propio José Antonio Sánchez tras la derrota que el Ávila Auténtica El Bulevar sufría (91-90) ante el Conspur Bezana, o mejor dicho, ante Harold Cazorla, porque lo del base venezolano fue de auténtico escándalo.El que durante dos años fuera jugador verderón se desató en el polideportivo Soto de la Marina para llevar a los suyos al triunfo. Alcanzó los 53 de valoración gracias no sólo a sus 34 puntos sino a los 3 rebotes, 8 asistencias, 7 faltas recibidas o los 13 balones recuperados. «Jugamos todos contra él» señalaba el entrenador madrileño. «El partido lo dominó él, tiene una gran experiencia», precisamente lo que le faltó al equipo verderón en momentos determinados.

Porque el partido lo tuvieron los verderones en sus manos. «Reaccionamos a un mal inicio. Hicimos un buen tercer cuarto (54-62) pero no supimos gestionar las ventajas.Tomamos decisiones erróneas» analiza el madrileño. No sólo en tema de anotación –en la prórroga llegaron a tener un 85-89 a un minuto del final– sino de gestión de partido. Cazorla aguantó todo el tramo final con cuatro personales. «No supimos atacarle».

Le gustó al entrenador el juego de los suyos, su capacidad, pero duele perder partidos de esta manera. «Es jodido venirte así, con una derrota por un punto de esta manera».Ya les pasó ante el USALLa Antigua. Y no está el equipo para que se le escapen victorias. Novenos, ocupan ahora mismo posiciones de descenso. Con la jornada de descanso por delante toca preparar los seis partidos que le restan como lo que son, auténticas finales. «Tenemos que afrontarlos como lo hicimos el otro día». Si consiguen hacerlo tendrán mucho terreno ganado.

Piélagos pierde fuelle y el Nissan saca partido a la situación

Lo tiene en sus manos el Mondragón Unibersitatea para ser el campeón del Grupo AA. Los de Guipúzcoa manejan una interesante ventaja de tres victorias (11-3) sobre el segundo clasificado,Megacalzado Ardoi (8-6) a falta de seis partidos. No lo tiene tan claro el Ucoga Seguros Chantada al frente del Grupo AC. Los de Lugo mantienen dos victorias (11-3) de diferencia con sus más inmediatos perseguidores (9-4), PorriñoBaloncesto Base y Gijón Basket, pero lo hacen con un partido más en su casillero. Las distancias pueden ajustarse al máximo. Lo tiene claro desde hace tiempo el USALLa Antigua. Ni la derrota en su momento –la única– ante el CBLa Flecha le hizo tambalearse. Este fin de semana vencían 73-64 al UEMCReal Valladolid Baloncesto mientras por detrás uno de sus perseguidores sigue perdiendo fuelle. Se consolida el Nissan Grupo de Santiago en la segunda plaza, que vencía 95-75 al CBLa Flecha pero pierde fuelle el Raisan Pas Piélagos, que caía en su propia cancha por 83-89 y queda empatado en la clasificación con su rival.