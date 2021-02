En el extraño y fascinante mundo de TOHU la protagonista se mueve entre planetas pez para resolver distintos puzles con una jugabilidad de aventura clásica point and click. El estilo gráfico es fascinante, tanto en los escenarios como en los personajes y esa es la gran fuerza del juego, ya que la lógica no siempre prima en los puzles que hay que resolver. La Chica protagonista es ligera y ágil pero se puede convertir en un robot, Cubus, que posee la fuerza que se precisa a veces para resolver algún rompecabezas en su misión de reparar el gran Motor Sagrado que alguien ha estropeado y que es el centro del universo. Está a la venta en PC, PS4, Xbox One, Switch y Stadia.