No hay quien le mueva de la Cebrereña

No hay quien mueva ya a David Terleira de Cebreros, de El Mancho Ángel Sastre y de una Cultural Deportiva Cebrereña que seguirá disfrutando un curso más con la figura de su capitán, pichichi y máximo goleador de la Tercera División 2020-21 un curso más. «Aquí estoy muy a gusto». A sus 32 años el fútbol se ve de otra manera, se valoran otras cosas. Es el club de su pueblo, los colores de toda su vida, pero también es su casa. «Aquí tengo mi trabajo y aquí tengo un equipo con el que poder jugar al fútbol». No pide más. Sea en Tercera o en Regional de Aficionados, volverá a saltar al césped «muy ilusionado» un año más vestido de verdiblanco.

Un caso como el suyo no es muy habitual en el fútbol actual, donde las maletas siempre parecen preparadas para cambiar de aires. Él lo hizo en un momento de su vida. Probó suerte en el Villaralbo, la Segoviana –Segunda División B– o la Arandina pero regresó a casa. «Aquí estoy tranquilo. La edad que vamos teniendo, que empiezas a ver más cerca la retirada, te hace ver aspectos que cuando tenías 19 años no los valorabas. Hace años el mundo del fútbol era otra cosa. Debido a la crisis cambió todo. Ahora, con trabajo en Cebreros, no puedo moverme fuera. Tienes que priorizar y no tengo ningún inconveniente en jugar en Tercera,Regional o Provincial. Yo lo que quiero es jugar y por suerte lo puedo hacer en mi pueblo».

Su compromiso por el equipo es firme. Lo demostró el año pasado cuando tuvo problemas con el menisco externo y decidió no parar para tratar de ayudar a los suyos a una permanencia que finalmente no llegó. «Mi compromiso siempre es firme esté en el equipo que esté.En Aranda me rompí la nariz y a los doce días estaba jugando sin máscara. Siempre voy al cien por cien, se llame el equipo como se llame». Un compromiso que no abunda mucho en el fútbol actual. «Se echa de menos en muchos jugadores. Hay equipos que apuestan por jugadores, que parece que el compromiso es el cien por cien pero si los resultados o el juego no acompañan acaban mirando por sus intereses».Es una de las cosas que aprendió de quienes le precedieron en el campo y que ahora, como capitán, trata de inculcar a quienes van llegando al vestuario que dirige Pepe García. «Los jugadores que había veteranos antes que yo me inculcaron unos valores que yo ahora trato de transmitirlos a los chavales que llegan».

Valores que no sólo podrá inculcar a los jóvenes que van llegando poco a poco al equipo sino también a los niños y niñas de la Escuela Municipal de Fútbol de Cebreros, de la que ahora es responsable. Una dedicación con la que disfruta «para que estos chicos, en un futuro, sean un referente en el club de la localidad. Que se dejen aconsejar y corregir sus defectos para convertirlos en virtudes. Ojalá alguno en el día de mañana pueda vivir y disfrutar de este mundo del fútbol».

A presente toca empezar a pensar en lo que viene por delante y la nueva temporada llama ya a la puerta. «Todos los partidos serán complicados. Es un grupo nuevo –Grupo B– pero nos encontraremos rivales competitivos». Por suerte la Cebrereña seguirá contando con David Terleira.

Otra vez máximo goleador y alguna que otra oferta

No es la primera ocasión en la que David Terleira recoge el premio de Máximo Goleador, ya sea de la Regional de Aficionados –en la 2012-13 llegó a marcar 30 goles– o de Tercera, donde hasta en cuatro ocasiones ha superado las veinte dianas. Que reciba ofertas para cambiar de aires tampoco es nuevo. Incluso en la propia Gala de la FCYLF llegó alguna. «Algún presidente me lo dejó caer» señala ante las propuestas que ha recibido. Ya se la había hecho mucho antes el Real Ávila. Pero este año, como hace un par de temporadas, no llegó el ansiado sí para los encarnados. «Quedarme aquí es una buena elección».