Igea reconoce "problemas especiales" en Ávila

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y procurador de Ciudadanos de Castilla y León, reconoció las conversaciones que se están dando con Por Ávila para conseguir la estabilidad en el Gobierno de la comunidad, que se están realiznado en un "buen clima, buen ambiente", y donde reconoce que Ávila es una provincia que tiene "problemas especiales".

Dejando claro que sos conversaciones que no hace como portavoz del Gobierno sino a nivel de partido, aseguró que no se ha planteado ninguna cuestión sobre situaciones personales, en relación a los comentarios que hay en los últimos días sobre la petición de cargos del PP para Por Ávila. Además, señaló que Ávila "es una provincia, no porque lo diga Por Ávila sino porque lo dicen los datos, que tiene problemas especiales, en el empleo, en otras áreas" y que "además este año ha sufrido un terrible golpe con el incendio y que va a exigir nuestra ayuda. Nosotros lo que estamos haciendo es hablar con ellos para intentar llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de la comunidad y en el conjunto de la comunidad está una provincia como Ávila".

Afirmó además que en todas estas conversaciones "no se trata de lo que necesitamos nosotros o no, se trata de lo que necesitan los ciudadanos de la comunidad y el 70 u 80 por ciento de los ciudadanos de esta comunidad no quieren, no necesitan nuevas elecciones". Lo que necesitan, dijo, es "que gestionemos los fondos europeos de forma razonable, que tengamos presupuesto y que aprovechemos las sinergias positivas para afianzar la recuperación y la vuelta a las cifras de empleo prepandemia que esperamos poder anunciar a finales de este mes cuando tengamos los últimos datos de paro registrado".