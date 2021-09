Fallece Victorio Canales, el pastor poeta de La Moraña

e. carretero / ávila

Victorio Canales, conocido popularmente como el pastor poeta de La Moraña ha fallecido a los 93 años que, casualidades de la vida o en este caso de la muerte, había cumplido el pasado 4 de septiembre.

Vecino de Pajares de Adaja, Canales era muy popular en nuestra provincia por su afición a la poesía que él componía desde joven y que siguió componiendo hasta prácticamente sus últimos días de vida habida cuenta, reconocía, de que los versos surgían en su cabeza prácticamente de forma espontánea. Una cabeza, por cierto, privilegiada, ya que pese a su avanzada edad era capaz de recordar y declamar sus poemas de memoria. Así lo hizo durante los últimos dos años a través de las redes sociales, donde este nonagenario contaba con canal en youtube y perfil en Instagram, donde compartía con sus seguidores no solo detalles de su longeva vida sino también algunas de las poesías compuestas por él durante una vida dedicada al cuidado de ovejas.

De hecho, en uno de estos vídeos el propio Victorio contaba que empezó a componer poesías siendo muy joven y que los primeros versos que nacieron en su cabeza se surgieron ejerciendo como pastor en la provincia de Toledo y que se los dedicó a una joven que todas las tardes pasaba por delante del prado en el que él cuidaba sus ovejas.

«Tengo la facilidad de que no necesito escribirla. Hago una poesía y ya me quedo con ella», aseguraba este nonagenario que también a su esposa, ya fallecida, dedicó muchos de estos poemas. Pero no solo de amor hablaron sus versos que también compuso como homenaje al torero Paquirri, y en recuerdo de su muerte, sin olvidar su pueblo. Curiosamente uno de sus poemas lo dedicó a la torre de la iglesia de Pajares de Adaja, que veía desde su huerto. A ella le preguntaba qué sería de él una vez que falleciera: Campana de alta torre/la del campanario viejo/cuando la noche me invada/ y no despierte del sueño/qué vas a decir de mí cuando se lleven mi cuerpo/el día que yo me vaya/tú que le dirás al cielo/campana de alta torre/ la del campanario viejo.