Almeida pide a Sánchez no "embarrar" la campaña del 4-M

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado este domingo al PSOE que haga "una campaña limpia" de cara a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, y en concreto al presidente Pedro Sánchez le ha pedido que "no venga a embarrar ni a ensuciar ni a mentir".

Durante una visita al barrio de Montecarmelo junto a la secretaria general del PP Madrid, Ana Camins, Almeida le ha dicho a Sánchez que, después de un año en el que "no ha pisado ni una vez las calles de Madrid", no es de recibo que ahora "venga a difamar" y a llamar "narcisista" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Que Pedro Sánchez hable de narcisismo parece, desde luego, una ironía (...) Hemos visto fotos de sus manos, hemos visto fotos suyas con gafas de sol en el 'Falcon', hemos visto fotos suyas nada más llegar a la Moncloa corriendo por los jardines de la Moncloa junto con un perro", ha apuntado.

Almeida ha subrayado, además, que es falso que la Comunidad haya bloqueado ayudas del Ejecutivo central por un importe de 600 millones de euros, como aseguró Sánchez.

"No es cierto que la Comunidad de Madrid no haya aplicado esos 600 millones de euros y no es justo para los madrileños que el primer acto del presidente en campaña sea precisamente decir falsedades", ha recalcado el regidor.

Por último, Almeida ha aseverado que el PP aspira a obtener "la mayor mayoría posible" en los comicios para así "gobernar en solitario", y ha indicado que "la única garantía de estabilidad de un Gobierno en los dos añós que quedan de legislatura es darle al PP una mayoría absoluta".