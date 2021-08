Sacyl cambia de plan con la autocita

Volantazo de la Consejería de Sanidad con la autocita para la vacunación frente a la covid-19. Si este martes se abría este nuevo formato en la Comunidad solo para los mayores de 40 años sin primera dosis, cuando la propia consejera Verónica Casado había anunciado que la autocita se implantaría para los menores de 29, ayer Sacyl anunciaba que ha ampliado el sistema para aquellos empadronados en la provincia de Valladolid nacidos entre 1982 y 2008 que aún no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esta medida, que por el momento solo se llevará a cabo en Valladolid, llega después de que durante las primeras jornadas muy pocas personas se apuntaran a la vacunación con cita previa. De hecho, en su primer día en funcionamiento, 742 ciudadanos de Castilla y León solicitaron la vacunación contra la covid-19 mediante este sistema. Según informó la Delegación Territorial de la Junta, se podrá hacer la cita exclusivamente para recibir la primera dosis en el enlace de la web ‘www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19’.

La vacunación para estas personas se llevará a cabo en el Centro Cultural Miguel Delibes de la capital vallisoletana, habilitado como centro de vacunación masiva. Precisamente en este centro de vacunación se vivieron este miércoles varios desvanecimientos, mareos y golpes de calor al congregar sin hora, y con largas colas, a la población para vacunarse. De hecho, y antes de conocerse la ampliación hasta los nacidos en 2008, el sindicato CSIF cargó contra la falta de previsión de Sacyl en el proceso de vacunación contra la covid y exigió que haga «sus deberes» para evitar situaciones como las ocurridas enValladolid, cuando «en plena ola de calor los jóvenes llamados a vacunarse en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid tuvieron que aguantar en la cola más de una hora al sol con temperaturas que superaban los 30 grados».

En este sentido, CSIF trasladó que no se puede entender la previsión que ha hecho Sacyl o «si daban por supuesto que siendo periodo vacacional no acudirían todos los convocados, pero la realidad es que estando cubiertos todos los puestos sanitarios, éstos no daban abasto», afirmaron los delegados que presenciaron las colas. «Que Sacyl vaya con retraso en la implantación de la autocita es obvio, pero parece que no hay interés en implantar el sistema», sentenció.

Barcones afea a la Junta las «largas colas» en plena ola de calor

La vicesecretaria regional del PSOE, Virginia Barcones, afeó a la Junta de Castilla y León que tenga a la ciudadanía «haciendo largas colas» para las convocatorias de vacunaciones masivas en centros como el Miguel Delibes de Valladolid en plena ola de calor. «No parece de sentido común que sea la propia Junta la que tenga a la gente haciendo largas colas a pleno sol cuando, a la vez, les estamos diciendo que tengan cuidado y que no salgan de casa», explicó Barcones durante su visita a Soria, señalando que este miércoles hubo personas desvaneciéndose a la entrada del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid por las altas temperaturas. «Esto también pasó el año pasado con la petición del suplemento de los ERTE», recordó la vicesecretaria autonómica socialista, considerando todo ello como resultado de la «caótica gestión de la Junta» que, en su opinión, «cada día y en cada sitio dice una cosa».