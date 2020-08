'Uno más uno', una aventura solidaria sobre dos ruedas

Tras verse inmerso en un ERTE y observar las consecuencias sociales que la pandemia de la covid-19 está provocando en España, Bernat López decidió subirse a su bicicleta con un propósito solidario, realizar una ruta de 5.000 kilómetros, en la que cada kilómetro recorrido se transforme en un kilo de comida donada a los Bancos de Alimentos.

Hablamos del proyecto ‘Uno más uno’, que este jueves llegó a Ávila capital de la mano de este periodista barcelonés tras haber recorrido ya varias regiones como Cataluña, Aragón, La Rioja, Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia y bajar por Castilla y León hasta nuestra ciudad, donde fue recibido por los concejales Paloma del Nogal, Félix Meneses y Javier Ajates, y por el vicepresidente del Banco de Alimentos de Ávila, Pedro Gómez, y donde, como ha ocurrido en el resto de localidades por la que ha pasado, comprobó en primera persona la solidaridad de los abulenses en forma de donaciones de unos 200 kilos de productos de alimentación en la plaza del Mercado Chico.

La aventura comenzó en Barcelona el pasado 16 de julio y ha recorrido, en este orden, Lleida, Zaragoza, Logroño, Vitoria, Bilbao, Santander, Gijón, A Coruña, Santiago, Ponferrada, Zamora, Salamanca y Ávila, desde donde se dirigirá ahora hacia Madrid, Cáceres, Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Murcia y Valencia, para cruzar la meta en su ciudad natal a comienzos de octubre.

En total, 72 etapas con una media de entre 50 y 85 kilómetros diarios de recorrido. López explica que cada día debe levantarse a antes de las siete de la mañana para planificar la ruta y ponerse a pedalear durante seis o siete horas. Y aunque el calor aprieta estos días, asegura que no lo lleva mal y que prefiere estas temperaturas al frío.

Ir progresando y la respuesta de la gente ante su iniciativa, con donaciones de comida -lleva ya recogidos casi 3.000 kilos-, es lo que le hace no bajarse del sillín, además del apoyo de su padre Antonio López, quien le acompaña con una furgoneta. Al respecto, Bernat destacó que «la experiencia está siendo muy positiva tanto a nivel personal como colectivo, porque el objetivo es que tenga un impacto social. Lo mejor que me llevo es conocer a grupos de gente muy implicados, como yo, y en Ávila es uno de los sitios donde más me ha sorprendido el apoyo de ciclistas e instituciones». También remarcó que «lo que nos tiene que enseñar la pandemia es que tenemos que tener la responsabilidad de arrimar el hombre y mirar hacia el lado y no tanto a uno mismo».