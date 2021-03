El PP "rechaza la totalidad" del presupuesto municipal

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila "va a rechazar la totalidad del presupuesto municipal" en el Pleno del próximo miércoles, según ha anunciado la portavoz municipal del PP, Sonsoles Sánchez-Reyes, tras la celebración este viernes de la Comisión de Hacienda que, a su juicio, "ha puesto de manifiesto la nula voluntad de consenso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila y la nula consideración que Por Ávila y Ciudadanos tienen a la oposición y a los miles de abulenses que representamos democráticamente".

Sánchez-Reyes critica el hecho de que "es la primera vez que en unos presupuestos municipales no figurará ninguna enmienda presentada por los grupos políticos de la oposición" y recuerda que "el Partido Popular siempre aceptó propuestas de los grupos de la oposición durante los años que gobernó en el Ayuntamiento"

"La autocomplacencia de Por Ávila y Ciudadanos llega al punto de que se consideran buenos gestores porque les sobra dinero", afirma la portavoz municipal del PP, pero señala que "no explican sin embargo que le sobra dinero porque la pandemia ha impedido que se desarrollen muchas actividades".

Para Sánchez-Reyes, "lo que realmente sucede es que actúan con prepotencia y soberbia como si no necesitaran a nadie para sacar adelante la ciudad, lo han demostrado en esta comisión y lo demostrarán el miércoles en el Pleno de Presupuestos. Ni siquiera necesitan a los vecinos más allá de que paguen los tributos que ellos mismos no han dejado de subir desde que llegaron a la Alcaldía". Por todo ello, Sánchez-Reyes anuncia que "el Partido Popular va rechazar la totalidad del presupuesto municipal en el pleno del día 31".

Por otra parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ávila informó que "en cuanto a un punto concreto tratado en la Comisión acerca del expediente de modificación presupuestaria para créditos extraordinarios, los concejales del Partido Popular nos hemos abstenido". Desde el PP están de acuerdo en que "se se use dinero del remanente para crear los bonos de consumo que llevamos reclamando desde hace un año" y también en que "se ayude a las asociaciones de vecinos", pero "con lo que no estamos de acuerdo es con el oscurantismo de este equipo de gobierno, que es incapaz de decir de qué partidas no ejecutadas sale ese remanente, ni da participación a la oposición".

"Estamos a favor del fondo de la cuestión, pero rechazamos sus formas y, por lo tanto, nos hemos abstenido", concluye Sánchez-Reyes.