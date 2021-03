Piden más ayudas directas y revisión del cierre perimetral

Nuevo martes de ‘platos rotos’ frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila y nueva jornada de reivindicación de los hosteleros abulenses para reclamar que lleguen más ayudas directas y que se estudien cambios en los cierres perimetrales.

El presidente de la Federación Abulense de Hostelería, Fernando José Alfayate, quiso también recordar, cuando se cumple un año de que se decretara el estado de alarma y comenzasen a cerrar establecimientos, «a todos los que nos faltan», tanto aquellos que han fallecido como a todas las empresas, especialmente de hostelería, que han cerrado, «100.000 en todo el país» y calculan que un tercio de los establecimientos de hostelería que estaban abiertos en la provincia de Ávila, si bien será ahora cuando «se empezará a ver». Pero insistió en que «lo estamos pasando muy mal y como las ayudas no lleguen pronto, al final vamos a cerrar bastantes más».

Alfayate precisó que «por fin se han dado cuenta, gracias a la presión que estamos haciendo, de que nos hacen falta las ayudas directas», si bien las calificó de «insuficientes» porque «no van a llegar a cubrir las necesidades de todas las empresas». A su vez, reclamó a la Junta de Castilla y León que, al igual que ha hecho el Gobierno de España, «también aporte la parte a la que se comprometió con nosotros». De igual modo, demandó que se bajen los impuestos, «el IVA sobre todo», y exigió a la Junta que concrete cuándo va a aprobar esas ayudas directas «y la manera que va a tener para dárnoslas».

Además, insistió en que los hosteleros están cumpliendo con las medidas sanitarias impuestas e hizo un llamamiento «para los pocos que no lo están cumpliendo» para que lo hagan, al tiempo que agradeció a «nuestros clientes que estén haciendo el esfuezo» de cumplir con esas medidas «para que esto se acabe cuanto antes».

También tomó la palabra José Antonio Iglesias, en representación de «la noche de Ávila», para expresar que «nos tienen muy olvidados». Iglesias manifestó que «somos la oveja negra de la hostelería para esta gente, que no recuerda cuando iba por nuestros locales y éramos muy buenos para ellos, y ahora nos tienen olvidados». Por eso pidió que «se acuerden de la noche, que pagamos más impuestos que nadie, y recibimos ayudas cero».

cierre perimetral. Finalmente, Alberto Rosado, secretario de la Federación Abulense de Hostelería, recordó que «hace un año no había forma de encontrar papel higiénico en los lineales, y hoy por hoy, gracias al trabajo de mucha gente, los tenemos llenos, pero también es cierto que nuestros locales están vacíos, y con pocas perspectivas de que podemos volver a verlos llenos pronto». Por este motivo, reclamó que se tomen medidas con los cierres perimetrales, una medida que calificó de «injusta», y apuntó que «hay gente que tiene una segunda vivienda, y no está exonerada de impuestos y resulta que no puede acceder a ella siquiera para ver cómo está». Así continuó pidiendo que «no solo puedan venir desde el extranjero a disfrutar de todo el territorio nacional, que la gente española pueda hacer turismo también».

Rosado expuso que el sector ha reabierto en la provincia de una manera «más tranquila todavía» y apuntó que «se ve tristeza en las calles, se ve ese pesar y se nota hartazgo en la gente que empieza a hablar de tomar otro tipo de medidas, incluso de saltarse la ley». Ante esa tesitura, desde la Federación de Hostelería les piden que «se sigan respetando las leyes al máximo, cada día más, porque no queremos volver a cerrar. Y eso es fundamental».

En esta ocasión los hosteleros llegaron acompañados de unas cajas en las que portaban unas 5.000 firmas de personas que respaldan su reivindicación y aunque precisó que con ellas no pueden llevar a cabo una iniciativa legislativa popular con ello quieren mostrar que «seguimos trabajando» y luchando para permanecer abiertos, «con nuestros negocios funcionando a un 33 por ciento para mantenerlos».