Nieves Álvarez, en el calendario 'Tiempo de mujeres'

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) presentó en Ávila el calendario ‘Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo’ que ha realizado para 2021, una iniciativa de reivindicación de los valores femeninos que lleva desarrollando desde el año 2005 y que en esta ocasión tiene como protagonista a las mujeres que han destacado en el campo de la literatura.

El acto de presentación, en formato virtual, tenía en esta ocasión el valor añadido para Ávila de que una de las pocas escritoras seleccionadas para llenar las páginas de ese calendario es abulense, Nieves Álvarez Martín, escritora, poeta y artista plástica natural de Mingorría, aunque residente en Cantabria, que es también una destacada promotora cultural.

Por ese motivo Nieves Álvarez fue una de las invitadas a la presentación de ese calendario (junto con Begoña Ruiz Hernández, escritora y profesora; Celeste Jiménez Temprano, poeta y escritora, y Begoña Jiménez Canales, poeta y escritora), un acto ameno que coordinaron María Ángeles Romero Mayoral y Noelia Cortés García, responsables de organización de mujeres en STE Ávila.

Aseguró Nieves Álvarez que para ella había sido «primero una sorpresa y luego una gran satisfacción saber que había sido elegida para este calendario», no sólo por el hecho de haberla contado entre un puñado de «escritoras de enorme importancia en la historia» sino también por haberla situado «junto a Almudena Grandes, una de las narradoras que más admiro». Gracias a proyectos «como este calendario y otros de ese mismo espíritu», añadió la escritora abulense, «las mujeres vamos siendo más reconocidas por la sociedad y encontrando nuestro lugar en la misma, un lugar que no es del reemplazar a los hombres sino el de ir juntos y que no nos quiten a nosotras el lugar que nos merecemos y que tantas veces la historia nos ha negado».

Por ese cariz educativo que tiene esta iniciativa, manifestó Nieves Álvarez, «me gusta que el calendario esté en los centros escolares, porque seguro que allí aprenden de él mucho».

Patricia Fidalgo, la ilustradora del libro, destacó su «relación con Ávila», ya que fue en nuestra provincia donde celebró sus dos primeras exposiciones, después de descubrir que los abulenses «son gente muy amable que me abrieron sus puertas».

Este año, explicaron desde STE, el calendario, está dedicado a las mujeres escritoras, temática que ha sido elegida «con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres que han formado parte de este género tan amplio y tan importante», además de poner de relevancia «de manera eficaz la importancia que ha tenido, tiene y tendrá el mundo de la escritura en nuestra sociedad, y destacar la cantidad de mujeres que han formado parte de este género y a las que no se les ha dado la importancia que merecían». Su objetivo es continuar con la senda iniciada en 2005 de convertir este calendario lo en herramienta «que sirva para cambiar el imaginario colectivo, hacerlo un material útil y válido para los centros docentes».

Cada página mensual del calendario presenta algunas mujeres escritoras con una frase o párrafo que las representa, a lo que se añaden casi 400 efemérides que aparecen en cada uno de los días del calendario marcando momentos y hechos históricos que «ayudan a concienciar sobre la igualdad, la corresponsabilidad, la lucha por los derechos humanos, la batalla contra la violencia hacia las mujeres y contra el patriarcado». Todo ello se completa en la parte final con actividades didácticas para todo el año organizadas por niveles educativos.