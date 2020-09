«La clave no es si lo permiten, sino el cómo lo permitan»

La preocupación está presente en todos, entre quienes lo organizan, lo practican y lo siguen. El fútbol sala mueve a mucha gente cada fin de semana en una ciudad que este año debutará con el ÁvilaSala en la Segunda DivisiónNacional Femeninay que siempre le ha tenido entre uno de sus deportes predilectos a nivel aficionado. Que este 2020-21 fueran a convivir, con mayor o menor éxito –eso el tiempo lo diría– la Liga Zasport, la Liga Opticalia, el Torneo de Veteranos - Liga Pinpocho o la nueva competición creada desde el ClubDeportivo Barrios de Ávila eran un buen ejemplo de los seguidores que tiene. Muchos jugadores pero un escenario de pandemia que puede dejarles a todos en casa.

La preocupación es más que evidente en todos, que siguen retrasando el inicio de unas competiciones habitualmente llamadas a la cancha a finales de septiembre. «Tenemos que esperar» señala Jesús Zapatera, responsable del CD Zasport, organizador de la principal liga de la ciudad. «Desde el primer momento la Junta de Castilla y León calificó el fútbol sala dentro de los deportes de contacto y no se puede practicar. Y lo que se dijo en su día sigue vigente» señala. Se pararon en su momento las temporadas y la duda asalta sobre si la 2020-21 será viable.

Una viabilidad en la que la clave puede estar «no en si se permite jugar, sino en el cómo se permita» avisa Jesús Zapatera. Y no le falta razón. «Al final nos podemos encontrar con que esté permitida la práctica, pero bajo unos condicionantes que no la hagan viable». Una posición que se comparte desde el CDBarrios de Ávila, que recientemente emitía un comunicado en el que aplazaba el inicio del campeonato –fútbol y fútbol sala– hasta que las autoridades sanitarias, la Junta y el Ayuntamiento dieran el visto bueno «y nosotros, como organizador del campeonato, podamos cumplir con los protocolos y normas que nos afecten para dicho comienzo».

Una decisión que no es sencilla y en la que el CDBarrios de Ávila, que cuenta con casi una veintena de equipos inscritos en fútbol sala, quiere hacer partícipe a sus integrantes. «Vamos a esperar a conocer el protocolo. Si las medidas se pueden cumplir, que decidan los equipos. Todo está a expensas de lo que decidan ellos. Les daremos autonomía».

Nadie sabe cómo quedará el protocolo, pero se plantea Jesús Zapatera un escenario, nada descabellado, en el que sea necesario la desinfección del pabellón tras cada partido. «¿Quién lo tienen que hacer, nosotros o el Ayuntamiento? Desinfectar un pabellón vale dinero. Lo que está claro es que si permiten el regreso de las competiciones debe ser con toda la seguridad para los jugadores».

Todo está en estos momentos en el aire. Se aguardan movimientos en una disciplina que aguarda su momento. No contempla Jesús Zapatera, no al menos de momento, un año en blanco. «No lo creo. Lo que sí tengo claro es que, viendo la evolución de los acontecimientos tendrá que ser una liga más corta, con precios ajustados a lo que se juegue, pero habrá que ir viendo mes a mes». De momento su torneo de La Santa pende de un hilo. «Si hay que empezar la competición en enero, pues comenzaremos en enero». Un mes al que se mira también desde el CDBarrios de Ávila como un margen de maniobra desde el que moverse.