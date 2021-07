El PP pide eliminar la deuda por ingresos del Estado

El Partido Popular presentará mociones en todos los ayuntamiento y diputaciones de Castilla y León para instar al Gobierno central a que elimina la deuda derivada de la liquidación negativa de la participación en los ingresos del Estado del año 2020 o, en su defecto, que aplace en al menos diez años el pago de esa deuda.

El vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular de Castilla y León, Héctor Palencia, presentó esta iniciativa en Ávila, acompañado por los portavoces de su partido en el Ayuntamiento de la capital abulense y de la Diputación Provincial, Sonsoles Sánchez-Reyes y Juan Carlos Sánchez, respectivamente.

Palencia criticó el trato del Gobierno de Pedro Sánchez a las entidades locales con diferentes medidas, a la que ahora se añade esta decisión de «tener que devolver la deuda derivada de la participación en tributos del Estado, que será un dinero que no irá a todos los castellanos y leoneses, sino a las arcas del Gobierno, que decretó la paralización total de la economía española (salvo ciertos servicios esenciales) durante semanas, donde millones de personas perdieron su trabajo o vieron como sus salarios se reducían al estar en ERTES y no quiso prever la reducción de los ingresos del estado, mateniendo las entregas a cuenta de las entidades locales como si la pandemia no existiese sabiendo que al cabo de dos años esos anticipos inflados artificialmente se convertirían en deuda para las entidades locales».

El vicesecretario de Política Territorial del PP criticó que el Gobierno, «en lugar de atender los avisos del Partido Popular que le decían que los ingresos serían menores de lo estimado, siguió adelante con su propaganda y ahora genera una deuda millonaria a cada entidad local española», en vez de «hacer bien las cuentas y realizar unas entregas a cuenta a las entidades locales acordes con la situación de crisis que atravesó nuestro país en 2020».

Por ello, el PP presentará esa mociones pidiendo «la condonación de la deuda generada por la liquidación negativa de la PIE 2020”, o, en su defecto, «implantar un periodo de carencia de dos años y fraccionar el pago en 10 años (120 mensualidades) ampliables otros 10 años más».

Palencia interpeló al secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, para que «decida si está a favor de defender los intereses de Sánchez o a favor de defender los intereses de sus alcaldes, presidentes de Diputación y ciudadadanos de Castilla y León. Que diga cuál es su opción».

Además, ha echado en cara a Pedro Sánchez y a la ministra de Hacienda María Jesús Montero de haber «reducido la participación de la administración local en la gestión de los fondos de recuperación europeo a un mísero 1,2 por ciento» de los 140.000 euros procedentes de Europa, según figura en el texto de la moción.

Según datos ofrecidos por el PP, el Ayuntamiento de la región que más se vería más afectado sería el de Valladolid, que debería devolver 11,8 millones de euros, seguido por los de Salamanca, 5,9; Burgos, 5,2; León, 4,8; Palencia, 2,9; Ávila y Segovia , 2,5 cada uno; Zamora, 2,3 y Soria, 1,4 millones de euros.

apoyo desde ávila. En la presentación de la moción, realizada en la sede del PP de Ávila, apoyaron la petición representantes de los grupos populares tanto en el Ayuntamiento de Ávila como en la Diputación Provincial.

Desde el grupo municipal, la portavoz, Sonsoles Sánchez-Reyes, reconoció el tastorno que pueden sufrir las arcas municipales por este motivo, al tiempo que instó al alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, a mostrarse más reivindicativo con este asunto. A este respecto, el alcalde contestó posteriormente, a preguntas de los periodistas que « en este caso estamos de acuerdo totalmente en la propuesta que parece que va a hacer el PP», y recalcó que «desde el Ayuntamiento de Ávila siempre vamos a ser reivindicativos con elGobierno y con la Junta de Castilla y León, porque son muchas las necesidades que tiene el municipio y las que tenemos en el Ayuntamiento para poder asumir nuestras competencias municipales».

Por su parte, desde la Diputación Provincial, el portavoz del PP, Juan Carlos Sánchez Mesón, recordó la importancia que para las diputaciones tienen los ingresos del Estado, «principal fuente de financiación», de ahí que «si no se elimina esta deuda, la situación económica de estas instituciones será peor».