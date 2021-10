La norma de la controversia

España cayó frente a Francia en la final de la Liga de Naciones (1-2) con un polémico tanto de Kylian Mbappe, que partió en fuera de juego según se reclama desde la Roja, aunque la interpretación del reglamento abre la polémica al haber rozado el balón Eric García al intentar evitar que el balón llegase al delantero del PSG.

El reglamento de la IFAB (Internacional Board), en el artículo 11.2 indica lo siguiente:

Infracción por fuera de juego

"Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una "salvada" por parte de un adversario.

Una "salvada" es una acción de un jugador cuyo fin es detener o desviar el balón, o intentar detener o desviarlo, cuando este va en dirección a la portería o muy cerca de ella con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos o los brazos (a menos que se trate del guardameta en su propia área penal).

En este sentido, nótese lo siguiente:

- si un jugador que sale de una posición de fuera de juego o que se encuentra en dicha posición estuviera en la trayectoria de un adversario e interfiriera en el movimiento de este último hacia el balón, se considerará infracción por fuera de juego si afecta a la capacidad del adversario de jugar o disputar el balón; si dicho jugador se coloca en la trayectoria de un adversario e impide el avance de este (p. ej. le obstaculiza el paso), deberá penalizarse la infracción en virtud de la Regla 12

- si un jugador que se encuentra en posición de fuera de juego se desplaza hacia el balón con la intención de jugarlo y es objeto de una falta antes de jugar o intentar jugar el balón, o disputárselo a un adversario, se penalizará dicha falta por haberse cometido antes de la infracción por fuera de juego

- si se comete una infracción contra un jugador en posición de fuera de juego que ya está jugando o intentando jugar el balón, o disputándole el balón a un adversario, se penalizará la infracción por fuera de juego por ser previa a la falta".

García: "El árbitro me dice que como la toco con el taco, juego el balón"

Eric García habló sobre el tanto de Kylian Mbappé en posible fuera de juego y señaló que el árbitro le explicó que al tocar la pelota, jugó el balón para romper la jugada ilegal.

"Tiran el balón a la espalda y yo me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. El árbitro me dice que como la toco con el taco tengo intención de jugar el balón y me explica que me debería de apartar y que esa es la regla. Es una jugada que es fuera de juego claro en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar de ahí", aseguró en Televisión Española.

Oyarzabal: "El que ha puesto esta norma es porque no ha jugado al fútbol"

El atacante de la selección española Mikel Oyarzabal se mostró orgulloso del nivel ofrecido en la Liga de Naciones y lamentó la derrota contra Francia en la final, decidida por una acción que considera "en claro fuera de juego".

"Todos los que hemos jugado al fútbol sabemos que es fuera de juego. El que ha puesto esta norma es porque no ha jugado al fútbol. El árbitro dice que tiene Eric intención de jugarlo. Es algo que habría que cambiar. Más allá de eso dar la enhorabuena a Francia. Este es el camino", explicó el jugador de la Real Sociedad.

Laporte: "Cada árbitro interpreta las normas como quiere"

Aymeric Laporte, defensa de la selección española de fútbol, dijo que en el reglamento "hay nuevas normas" y que, en el caso del tanto de Mbappé en posible fuera de juego, cada árbitro las interpreta "como quiere".

El central de España lamentó la decisión del colegiado que supuso el 1-2 definitivo a favor de Francia. Destacó el buen papel de su equipo durante el partido y afirmó que hizo un fútbol mejor que el cuadro galo.

"Una derrota difícil. Hemos demostrado ser un gran equipo a pesar de la juventud, hemos demostrado mejor fútbol que ellos, pero lo que vale es el resultado. En el fuera de juego, hay nuevas normas y cada árbitro lo interpreta como quiere, en este caso a favor de ellos. No le quiero dar más vueltas", dijo en Televisión Española.

Busquets: "Hemos tirado bien la línea y era fuera de juego"

Sergio Busquets, capitán de la selección española, aseguró que el segundo tanto del equipo galo, obra de Kylyan Mbappé, fue en fuera de juego.

"Hemos tirado bien la línea y era fuera de juego de Mbappé. El árbitro ha dicho que Eric García hacía por jugar el balón y que a partir de ahí rompía el fuera de juego. Pero no tiene sentido. No ha querido jugar el balón, ha intentado cortar como cualquier defensa", afirmó.

Busquets resaltó que España hizo méritos "para no perder", lamentó que Francia marcara dos goles en un par de jugadas "calcadas" e insistió en que el segundo tanto, para él y para sus compañeros, "parecía fuera de juego desde dentro".