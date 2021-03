El PSOE votará en contra de los presupuestos municipales

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila no apoyará los presupuestos municipales que se debatirán el próximo miércoles en Pleno. Así lo ha anunciado la portavoz municipal socialista, Yolanda Vázquez, quien tras la reunión de la Comisión de Hacienda de este viernes ha avanzado que "este proyecto de presupuesto no contará con el apoyo de nuestro grupo porque con estas cuentas es imposible avanzar, mínimamente, en el modelo de ciudad que defendemos ni es posible paliar las consecuencias derivadas de la pandemia".

Mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción, Vázquez lamenta que "el equipo de gobierno de Por Ávila y Ciudadanos están acomodados en una esfera política que no es la que necesita nuestra ciudad, más aún, dada la radiografía que nos ha dejado la pandemia”.

En este sentido, Yolanda Vázquez reitera que “el presupuesto que plantea el equipo de gobierno está lejos de ser un proyecto responsable con la situación de este 2021 y representa el personalismo de quien, además, no acepta las aportaciones de otros en un ejercicio narcisista impropio de quien se supone que debe buscar lo mejor para sus vecinos”.

“Por ello, desde el grupo municipal socialista habíamos enmendado este presupuesto, no buscando rédito, sino buscando una mejoría de las cuentas, a nuestro juicio, factible, además de necesaria. Sin embargo, el equipo de gobierno no ha tenido a bien aceptar ni una sola de nuestras aportaciones, utilizando argumentos vacuos y que, evidencian que las responsabilidades de ser equipo de gobierno, les quedan grandes”, afirma Yolanda Vázquez, quien adelanta que "por supuesto, este proyecto de presupuesto que se debatirá el próximo miércoles no contará con el apoyo de nuestro grupo porque con estas cuentas es imposible avanzar, mínimamente, en el modelo de ciudad que defendemos ni es posible paliar las consecuencias derivadas de la pandemia”, para finalizar reiterando que “la política municipal basada en los personalismos y que busca engordar el ego no funciona y no está a la altura de lo que demanda la ciudadanía”.