Madrigal proyecta una nueva biblioteca en el Hospital Real

El Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres está proyectando construir una nueva y moderna biblioteca en el Hospital Real, en un ala diferente del segundo piso en el que se encontraba. La nueva, que se ubicará en el ala contraria de la segunda planta, de donde se situaba la acctual, será más amplia y contará con diferentes espacios para utilidades distintas.

De hecho, ya se ha desmantelado el suelo de la antigua biblioteca y se construirán unas dependencias más modernas, ya que los espacios en los que se encontraba las antiguas dependencias bibliotecarias se habían quedado pequeños. Por ello se ampliará la biblioteca y se cambiará de ubicación, pero en el mismo edificio. Ocupará una L de toda la parte de arriba de la segunda planta.

Se han solicitado ofertas a distintas empresas para determinar qué proyecto es el que ejecutan. «Estamos analizando propuestas recibidas para la realización de las obras de la nueva biblioteca», señalaba la alcaldesa, Ana Zurdo, quien indicó que pretenden acomenter las obras con los propios medios del ayuntamiento.

En cuanto a este histórico edificio, el Ayuntamiento de Madrigal había solicitado para estos presupuestos nacionales una subvención con cargo al 1,5 por ciento cultural con la que realizar una remodelación importante del Hospital Real, pero este año no ha sido concedida esta subvención con lo que volverán a pedirla para el próximo ejercicio, como indicó la regidora madrigaleña. Se incluye un proyecto global en el que se contemplaba la construcción de la nueva biblioteca, pero también otras intervenciones para adecentar y mejorar el edificio como es la conocida como sala ‘Ambigú’ donde se realizan actos, nuevo salón de actos, nuevos tejados, la climatización, un ascensor, los cuartos de baño nuevos. «Se trata de un proyecto ambicioso de en torno a 180.000 euros, que era lo que solicitábamos al 1,5 cultural». Al final, al no incluir este proyecto en este ejercicio, las obras de la biblioteca se realizarán con los propios medios del Ayuntamiento. Estas obras se pretenden unir a las obras del edificio en sí, el Real Hospital, un edificio BIC al tratarse de uno de los primeros hospitales de España, como destacaba la alcaldesa, que destacó la necesidad de invertir en el edificio para su mantenimiento. «Si no invertimos en este edificio al final terminará cayéndose. Por eso volveremos a insistir», señalaba la regidora.