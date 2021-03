Tudanca pide a Cs que "escuchen lo que sucede en CyL"

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, pidió hoy a Inés Arrimadas y a Ciudadanos que "escuchen lo que sucede en Castilla y León y que vuelvan a ser aquellos que pidieron el voto de la gente", dijo, para precisar que durante las próximas semanas tratará de convencer a la señora Arrimadas de que "hay tantas razones o más que en Murcia para que esta moción prospere".

Durante una conexión en directo en La Sexta recogida por Ical, Tudanca apuntó que es una moción "contra el Gobierno de Mañueco e Igea, más que contra el Gobierno de Ciudadanos, porque el que manda es el señor Igea, quien está haciendo mucho daño, con casos de corrupción, con comisiones de investigación y con un varapalo tras otro del Tribunal Supremo".

Ante las dificultades de que pueda salir adelante la moción de censura, aseguró que "también era imposible hace una semana en Murcia y ha salido adelante". "Nosotros sabíamos que esto es complicado, pero nada tiene que ver con la dinámica nacional. Aquí hay tantas razones o más. Mi obligación es hacer todo lo posible para que haya un cambio de Gobierno que responda al resultado electoral, ya que en Castilla y León ganó el Partido Socialista de forma amplia y clara".

Tras las declaraciones de la líder nacional de la formación naranja oponiéndose a dar su apoyo, el secretario general del PSOECyL reconoció que "es consciente de la dificultad", pero puntualizó que "su obligación era hacerlo". "Hoy, si no hubiéramos registrado esta moción, igual estábamos hablando de otro adelanto electoral en mitad de una pandemia. No se puede permitir por el bien de los ciudadanos, por ello se va a trabajar en recuperar la paz social, las instituciones y en avanzar en la regeneración", apostilló.

Otra forma de hacer política

Luis Tudanca subrayó que "aquí no se ha cumplido nada de los pactos y de los acuerdos, ya que han mantenido los chiringuitos que dijeron que iban a quitar y no solo no han regenerado, sino que las primarias del señor Mañueco están investigadas en los tribunales". Sin olvidar que "se han enfrentado a hosteleros, comerciantes, sanitarios, a los sindicatos y a todo el mundo".

Trasladó que "todo el mundo sabe bien aquí lo que Ciudadanos piensa de Igea y de su forma de gobernar y hacer política". "Le consideran aun peor de lo que le consideramos en el Partido Socialista y en el conjunto de la ciudadanía". Aun así, recalcó que ellos quieren hablar con la formación naranja y con Arrimadas, no con Francisco Igea.

Por su parte, ante las palabras del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, calificando la moción de censura de "politicuchos de tercera", Tudanca respondió que "no se trata tanto de quitar un Gobierno, sino que lo más importante es conseguir hacer política de otra manera, dado que lo están embarrando todo de forma permanente". Una moción de censura "en positivo para cambiar la forma de hacer política", sentenció.