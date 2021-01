Terleira lidera el triunfo de la Cebrereña

La Cultural Deportiva Cebrereña sumó su primera victoria esta temporada en casa, en un Mancho Ángel Sastre que ya había merecido mucho antes ver a los suyos levantar los brazos pero que por diferentes circunstancias el fútbol se lo había negado. No fue así en esta ocasión y ante uno de esos rivales en los que las apuestas desnivelan la balanza del lado visitante. Porque enfrente tenían a la Arandina, un equipo de muchos quilates pero al que este año la temporada le está deparando demasiados disgustos y altibajos. Y en un partido en el que los de Álex Izquierdo fueron capaces de ponerse por delante en el marcador hasta en dos ocasiones, esta vez no tuvieron la suerte de su parte, aquella que ya en El Montecillo les permitió imponerse a los culturalistas con más apuros que fútbol.Esta vez la suerte hizo un guiño a los cebrereños, que dirigidos por David Terleira siempre estuvieron en condiciones de pelear por un partido que acabó por apuntillar Pablo. Un triunfo de mucho valor para los de Pepe García, aunque sigan ocupando la última posición, y un tropiezo serio para los arandinos, que pierden la pista de los dos primeros clasificados y ven cómo el Burgos Promesas les toma la delantera, aunque con los mismos puntos.

Tras una primera media hora sin goles, el último cuarto de hora del primer acto iba a ver como el balón entraba en las redes hasta en cuatro ocasiones, dos por cada bando. Se adelantaban los locales de penalti con gol de Pesca a la media hora de juego, pero a los dos minutos empataba Terleira para los verdiblancos (1-1), lo que llevaba de nuevo a reiniciar el partido.

El 1-1 iba a durar muy poco, apenas cinco minutos, pues la Arandina se adelantaba por segunda vez, de nuevo a través de Pesca. Era el protagonista entre los burgaleses como lo era Terleira entre los locales. Sólo tres minutos después del 1-2 llegaba el empate. Volvió a ser Terleira, esta vez al marcar un bonito gol de falta directa sobre el borde del área que había sido provocada por Diego Pérez. El 2-2 colocaba a la Cebrereña en disposición de pelear por todo.

En la segunda mitad el cansancio de ambos equipos se notó y los técnicos no pudieron realizar muchas sustituciones porque las plantillas que se presentaron al partido eran muy cortas. Jugar un miércoles con equipos no profesionales tienen este tipo de consecuencias. Además, el diluvio presente en Cebreros lo complicaba todo, por lo que el marcador no se movía. Aún así, los dos equipos lo intentaban y tenían oportunidades de marcar aunque no llegaban a buen puerto. Sin embargo el partido tenía reservado un último e interesante tramo final.

Habría que esperar hasta el descuento para disfrutar de un desenlace a la heroica de los locales. De área a área. Alberto Garrosa realizaba una magnífica intervención en un mano a mano y a la jugada siguiente llegaba el gol de Pablo, que había entrado pocos minutos antes sustituyendo a un exhausto Diego Pérez.

Con este triunfo, la Cebre suma el primero del año y el primero en casa, lástima que por la situación de pandemia la afición no pudiera disfrutar de ello. Por su parte la Arandina pierde la tercera posición liguera en un momento en el que necesitaba sumar para seguir persiguiendo a los dos primeros clasificados, y sobre todo, para no perder posiciones en una zona media-alta de la clasificación que está muy apretada.