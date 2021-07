El Colegios Diocesanos arranca una campaña más con Somoza a los mandos del equipo, un técnico que ha ido escalando desde el fútbol base hasta tomar la responsabilidad del primer equipo. La filosofía del ‘Dioce’ es clara, progresar de una forma lenta pero segura en las categorías del fútbol español, y hasta donde se pueda, hacerlo con jugadores nacidos y formados en Ávila, un proyecto que hasta el día de hoy ha dado sus frutos, pues desde que se inscribiese un equipo dentro del fútbol a nivel sénior, aún no saben lo que es sufrir un descenso, un dato que habla muy bien de la gestión deportiva a la hora de marcarse objetivos y cumplirlos.

¿Cuáles son las sensaciones después de mantener la categoría en el primer año?

Yo creo que es un premio para el equipo y para el club.Al final, jugar con gente que es solo de Ávila prácticamente, y más en un año en el que ha habido tantos descensos, hay que valorarlo como un éxito.

¿Vais a realizar muchos cambios en la plantilla de cara a este año?

Para nada. La idea de este equipo es jugar con gente de Ávila, intentar dar salida a jugadores de nuestro juvenil, de hecho vamos a tener en pretemporada a algunos chicos con nosotros. Creo que si cambiásemos la filosofía no tendría sentido lo que hacemos y lo que somos. No sé si variará en función de la categoría en la que estemos en un futuro, pero a día de hoy la prioridad del club es dar salida a gente de Ávila. Eso no quiere decir que si por circunstancias de la vida apareciese un jugador de la Escuela de Policía o de la UCAV no pueda reforzar la plantilla. No es en absoluto el caso de esta temporada, por eso seguiremos con la gente con la que hemos trabajado hasta ahora.

"Queremos afianzar al club como un habitual de la categoría" - Foto: David Castro

¿Cuál es el plan de pretemporada que presentáis?

Vamos a hacer 5 semanas de pretemporada, como hacen mis equipos desde los años de juveniles. Nuestro plan son 4 semanas de preparación y una quinta previa a la competición, y como nos ha ido bien estos años atrás no vamos a cambiar. Jugaremos también 5 ó 6 partidos de pretemporada, empezando por tanto el 2 de agosto.

Este año, todos los clubes de Tercera División que han conseguido la permanencia han bajado una categoría sin descender, ¿esto a nivel de club os beneficia u os perjudica?

Sí es verdad que esto resulta algo parecido a un descenso, aunque también pienso que la categoría ha mantenido el nivel. Esto simplemente afecta a equipos que están a las puertas del fútbol profesional y que son más punteros. A nivel de Tercera División tendremos tres o cuatro equipos muy fuertes como todos los años, en esta ocasión Guijuelo, Real Ávila, Bembibre o Astorga van a tener plantillas muy competitivas. A nivel particular creo que ni nos beneficia ni nos perjudica, vamos a tener las mismas dificultades que podríamos haber tenido en años pasados para mantener la categoría.

¿Cuál va a ser vuestra apuesta de fútbol para esta temporada?

Nosotros tenemos una cosa clarísima, y creo que los partidos del último tramo de la pasada temporada así lo avalan. Nuestros resultados llegan a partir del trabajo, y del sacrificio, que es nuestra mayor virtud porque no contamos con jugadores diferenciales como los que tienen otros clubes, y eso hay que suplirlo con trabajo. Tenemos bastante gente con calidad pero con el poder que tienen los equipos de media tabla para abajo. No contamos con gente que marque diferencias arriba y te marque 20 goles cada temporada, por eso nuestra idea de juego siempre va a ser trabajar y trabajar. Además este año contamos con un factor muy importante como es la experiencia cosechada en la temporada pasada.

Poco a poco os estáis afianzando en el máximo escalón competitivo del fútbol en de la provincia, ¿aún con todo creéis que tenéis mucha diferencia de potencial con el Real Ávila actualmente?

Partiendo de la base que la filosofía del Ávila y la nuestra son totalmente distintas, sabiendo que ellos siempre buscan tener un equipo para aspirar al ascenso, nosotros luchamos por seguir adelante con gente de Ávila y en el caso de esta división, simplemente mantenernos un año más para poder afianzarlo con el tiempo. En nuestra categoría siempre va haber varios equipos muy fuertes, de fútbol semiprofesional, y que cuentan con una serie de fichajes para marcar un nivel muy alto. Nosotros no nos fijamos ni queremos competir con el Ávila, no es nuestro objetivo, la única idea que tenemos en relación al Real Ávila es llevarnos bien y colaborar, porque conviene a ambas partes y resulta fácil siempre y cuando los objetivos sigan siendo distintos. Creo que el Ávila tiene que aspirar a llegar a 2ªB y ojalá eso se consiga pronto.

Seguramente, volverán a llenarse los estadios en esta temporada, y en el caso del Dioce, contáis con uno de los recintos más limitados a nivel aforo, ¿creéis que puede ser un factor perjudicial para vosotros?

Desde luego, en ese punto a nivel de club nosotros tenemos una serie de carencias en cuanto a instalaciones y terreno de juego, pero también aforo. Eso está claro que a cualquier equipo le ayuda muchísimo, de hecho en los últimos partidos del año pasado que hemos tenido en el campo a 200 o 300 personas hemos notado ese empuje de la gente para sacar grandes resultados. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar por el momento. Estamos agradecidos a cada una de las personas que nos viene a apoyar sean las que sean.

Ya a nivel personal, ¿cuál es la motivación que te hace seguir un año más a ti como entrenador?

Yo llevo muchos años en el mundo del fútbol, tanto como futbolista como en los banquillos de entrenador, y este año sin duda ha sido uno de los más duros. Hemos salvado la categoría justo al final, y la tensión de esos últimos partidos decisivos es brutal. Al final cuando llegas a una cierta edad ese cansancio acumulado te termina minando poco a poco, pero por el momento hemos decidido continuar con el proyecto, seguir aquí al menos un año más, con la intención de estabilizar el proyecto en la categoría y pensando en que sea un equipo habitual de la tercera de Castilla y León. En mi caso, hay un factor determinante que es el apego que siento hacia este grupo, y esa es una obligación moral que tengo yo como persona para hacer el esfuerzo y seguir ayudando aquí un año más en todo lo que pueda.

¿Un objetivo para esta temporada?

Nosotros desde el primer día que acabó la temporada pasada tenemos claro que no existe otro objetivo más allá que el de salvar la categoría y mantenernos un año más. A día de hoy no podemos plantearnos otra cosa que no sea eso, sabemos de nuestras limitaciones. A pesar de que es cierto que este año hay bastantes menos descensos, esa condición con la que vivimos el año pasado ha hecho que la categoría haya pasado por así decir, un filtro donde se han quedado los equipos a priori más fuertes de la categoría. Este año no creo que exista ninguna cenicienta, y lo más probable es que nos toque pelear muchísimo para conseguir nuestro objetivo.