Diputación y OPAs crean un grupo de trabajo

Otro de los acuerdos que se adoptó en la Junta de Gobierno de la Diputación fue la creación de un grupo de trabajo con las organizaciones profesionales agrarias para abordar los problemas que conciernen a los ganaderos damnificados por el incendio de la Sierra de la Paramera, que celebrará su primera reunión este martes. Carlos García señalo que desde la Diputación entienden que las OPAs son “los mejores conocedores de las necesidades de la demanda que tiene el sector primaria en esta provincia y sobre todo de manera especial después de los incendios acontecidos durante el mes de agosto”. Con este grupo de trabajo se pretende “seguir trabajando de cara al futuro para ir corrigiendo errores que se hayan podido cometer, y también para fortalecer y dar de la manera más rápida posible una solución a todos los problemas que se planteen”. En ese sentido se refirió a las diferentes reuniones que han mantenido con la Junta de Castilla y León para ver todas aquellas infraestructuras necesarias no solamente para dotar de alimento al ganado, sino también para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios.

En cuanto a las críticas que se han planteado en los últimos días por parte de ganaderos sobre la distribución de esas donaciones, Carlos García manifestó que “es muy difícil coordinar a quien no quiere coordinarse”, y defendió que “todas y cada una de las donaciones que se han venido haciendo se han ido distribuyendo conforme a las peticiones que había, conforme a los listados que nos han venido pasando los ayuntamientos correspondientes, y hay que poner de manifiesto que desde hace diez días hay unos puntos de acopio común en 14 municipios y la distribución se viene haciendo en esos puntos”. No obstante, precisó que “cualquier error que se haya podido cometer intentaremos solucionarlo lo antes posible”, y añadió que “el que toma decisiones puede cometer errores; el que no las toma difícilmente puede equivocarse”.

Sobre esa coordinación, el presidente de la Diputación explicó que en los primeros días hubo ayuntamientos que empezaron a hacer llamadas a las diferentes organizaciones o personas que en este caso podía donar, lo que llevó “a error generalizado”. Eso propició que algunos municipios contasen con 20 camiones, mientras que a otros no llegaron, y afirmó que “eso no es por culpa de que la Diputación no haya repartido esas donaciones, sino que los primeros días ha habido ayuntamientos que hicieron la guerra por su parte, única y exclusivamente”.

Carlos García insistió en que “durante las horas posteriores al incendio, desde un primer momento se pidieron los censos de los ganaderos a los municipios. Una vez que hemos tenido esos censos el reparto de ese alimento se ha ido realizando en base a esos censos”.

También se refirió a las quejas planteadas por ganaderos de la Moraña cuyas reses pastaban en la zona afectada por el fuego y manifestó que “lo que se ha hecho desde la Diputación es hablar con el presidente del Asocio para poner un punto común a esos ganaderos, que va a estar en San Pedro del Arroyo, para que vayan allí a por el pasto, el forraje o el pienso que haya que llevar”, y aseguró que “no se ha negado a nadie material”.