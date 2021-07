"Cuando llegue el momento me encantaría volver al Óbila"

David Mangas es una de las personas más importantes del baloncesto abulense. Siendo uno de los fundadores del Óbila Club de Basket, ha participado también en casi todas las funciones deportivas que rodean al equipo. David salió hace ya un lustro del club de sus sueños en busca de nuevas metas y una evolución como entrenador que, a juzgar por los resultados obtenidos, está dándose, y a pasos agigantados. En esta entrevista ha comentado su situación actual, así como la percepción que recibe él del club abulense desde fuera de la institución.

Hemos conocido la noticia de tu renovación con el Alega Cantabria, contento por ello imagino, pero, ¿qué significa esto realmente para ti?

La verdad que tengo muy buenas sensaciones. Estoy en un club donde me encuentro muy a gusto, donde se trabaja bien y si encima nos quedamos a las puertas de entrar en LEB Oro como ocurrió la temporada pasada, siempre tienes ganas de probar si al año siguiente tienes capacidad para competir de igual forma y por qué no, lograr hacer una temporada similar.

Para la gente que esté un poco más inmersa de los ámbitos técnicos del baloncesto, a nivel entrenador, ¿cómo definirías el estilo que propones con tus equipos?

Bueno, no me siento muy especial en este sentido.Creo que a la mayoría de entrenadores de baloncesto nos gusta jugar rápido, jugar llegando, intentar que tu equipo sea sólido en defensa, pero bueno, creo que en cada temporada el entrenador se debe reinventar y adaptarse a los jugadores que tiene para poder sacar el máximo del rendimiento de cada uno de ellos. Como te digo siempre me ha gustado que mis equipos sean sólidos defensivamente y que al equipo rival le cueste anotarnos con facilidad. Si luego nos apoya el talento y somos capaces de jugar rápido y tener buenos porcentajes, te lleva a ese estilo de jugar lo más rápido posible, qué además es lo que más le gusta a la gente.

Por lo que podemos ver en redes sociales, sigues bastante la actualidad del Óbila, ¿qué tipo de relación mantienes con el club?

Creo y considero que todavía tengo muchos amigos en el Óbila, ellos saben que a mí me tienen para lo que necesiten, y siempre intento mantener contacto con varias personas que están dentro del club. Para mí sigue siendo mi equipo, es el club que fundé junto a unos amigos cuando teníamos 20 ó 21 años y espero que entre todos podamos apoyarle de la manera que sea para que en no demasiado tiempo vuelva a la categoría que se merece, que creo que debe ser mínimo la LEB Plata, que es donde ha estado muchísimos años.

A nivel equipo, el Alega Cantabria, dentro de LEB plata, ¿qué rol ocupa a nivel competitivo?

Bueno, pues si nos guiamos por el año pasado, el equipo acabó cuarto en la fase regular, y nos quedamos a un paso de ascender a LEB Oro. Actualmente milito en un club que es muy ambicioso, quiere subir peldaños dentro del baloncesto español, y la próxima temporada la empezamos con la máxima ambición de intentar volver a pelear por ese ascenso a la segunda categoría del baloncesto en España. Es cierto que dentro de nuestro grupo hay varios equipos que pelean por un mismo objetivo, aunque intentaremos ser capaces de ahora en verano de cerrar una buena plantilla, y durante el año tener la suerte de no tener lesiones y poder trabajar de buena forma para obtener los resultados a los que el club aspira.

¿Se te ha pasado por la cabeza la idea de retornar al Óbila en un futuro?

Como te decía, el Óbila es parte de mí. Al final he pasado muchísimo tiempo trabajando dentro del club con la intención única de que el equipo creciera, junto a gente que todavía sigue ahí y que saben que es mi ciudad. Quizá no es el destino con más repercusión para continuar una carrera, pero saben que aquí estoy para todo lo que necesiten de mí, y cuando haga falta, allí estaré.

¿Qué puedes decirnos del baloncesto en Ávila a medio y largo plazo, crees que se puede retornar a LEB plata?

Creo que poco a poco la actual directiva está sacando al club de los problemas económicos que arrastraba desde hace tiempo. Se está haciendo un gran trabajo de formación y de saneamiento de las arcas del club, y espero que al ritmo que sea necesario, se siga trabajando para algún día volver a esa categoría. Es cierto que la categoría actual del equipo, que es liga EBA, es muy complicada. De hecho creo, si no me salen mal las cuentas, que solo ascienden 6 de los casi 100 equipos que participan, aunque creo que se están sentando bases para conseguir el ascenso en un determinado plazo de tiempo.

¿Qué cambiarías tú del entorno o del funcionamiento del Óbila como club?

A día de hoy, visto desde fuera, creo que lo principal que cambiaría es el apoyo por parte de las instituciones. Este club lleva el nombre de Ávila por todo el país desde hace muchos años. En otros clubes en circunstancias similares, donde son el principal club de una capital de provincia, las condiciones para entrenar, para que exista un crecimiento, son mucho mejores que las que tenemos aquí o nos daban en su día. Por ponerte un ejemplo, la publicidad estática que hay dentro del pabellón y que cuesta mucho dinero poner a los empresarios de la ciudad, ha habido años que el mismo Ayuntamiento ha cobrado tasas por mantener esa publicidad dentro del pabellón. En otros lugares te das cuenta de que las instalaciones de las que dispone el club para entrenar son gratuitas, que existen una gran cantidad de facilidades en cualquier momento del año, y por el momento se que en Ávila no es así, y pido que el poco o mucho dinero que puedan aportar, se haga llegar de la mejor manera posible con el objetivo de seguir adelante.

Centrándonos en tu persona, ¿qué punto de tu carrera como entrenador vives actualmente?

Por mi experiencia personal, considero que la vida del entrenador es bastante dura, hay muchos momentos en los que te ves muy solo afrontando problemas y luchando por unas metas, pero al final del día me paro a reflexionar, y me encuentro revisando algo que es mi pasión, dedicando el tiempo a un deporte que me ha dado mucho, y al fin y al cabo creo que tengo que estar agradecido por seguir trabajando en lo que me gusta, y agradecido desde luego al esfuerzo que hace mi familia para permitirme que siga haciéndolo durante todos estos años. Es algo para lo que realmente me siento capacitado, y creo además que cada año avanzo un poco más en la labor de ser mejor entrenador.Desde luego creo que a día de hoy soy mucho mejor entrenador que cuando salí de Ávila.

¿Podrías remarcar un objetivo a nivel personal dentro de tu carrera?

A corto plazo mi mayor aspiración es conseguir ascender a LEB Oro con el Alega Cantabria, y si miramos un poco más a futuro, es cierto que a mí me encantaría intentar cuando llegara el momento, poder volver a mi ciudad y a mi club, y aspirar al máximo nivel que sea posible a ambos dentro del baloncesto nacional. Quiero cumplir objetivos junto a la marea verde del Óbila e intentar llegar lo más lejos posible.