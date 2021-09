El PP pide que se liciten los contratos de basuras y autobús

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ávila ha vuelto a solicitar al equipo de gobierno que “se liciten a la mayor brevedad posible dos de los contratos más importantes del Consistorio que están fuera de toda prórroga legal: el de basuras y el de autobuses urbanos”, e insisten en que “no es de recibo seguir esperando en dos temas tan elementales para la calidad de vida de una ciudad que quiera ser del siglo XXI”.

Con casi el 60 % del mandato transcurrido, Miguel Ángel Abad, portavoz popular en la Comisión de Presidencia, Interior y Administración Local, explica en un comunicado de prensa que el pliego de basuras “ha estado todo este tiempo caducado, a pesar de que el equipo de gobierno recibió de la Corporación anterior un borrador con las aportaciones de todos los grupos políticos, pero no lo ha utilizado, ni tampoco ha presentado en ningún órgano municipal otro pliego hasta el día de hoy, 830 días después”.

Desde el PP precisan que el caso del pliego de autobuses urbanos es "similar" y, a juicio del concejal del PP, “parece que lleva el mismo camino que el anterior, pues está fuera de toda prórroga legal desde el 30 de abril de este año, hace ya 144 días, y no se ha presentado aún ningún borrador en ningún órgano municipal”.

Por otra parte, destaca Abad que el pliego de basuras estaba previsto en el Plan Anual de Contratación del año pasado para licitarse en octubre de 2020 y, “al no hacerlo, se volvió a incluir en el Plan de 2021 para licitarse en julio. Estamos casi a finales de septiembre y no sabemos nada de él. Llevan once meses de retraso respecto a la previsión que se marcó el propio equipo de gobierno”.

Igualmente, Abad señala que el pliego de los autobuses urbanos estaba previsto licitarse en diciembre de 2020, según el Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento del año pasado. "Dado que no sacó adelante esa licitación, el equipo de gobierno lo incluyó de nuevo en el Plan de 2021 en el mes de julio, pero esto tampoco ha ocurrido y seguimos sin pliego de autobuses a estas alturas del año, acumulando ya nueve meses de retraso respecto a la primera planificación".

El edil del Partido Popular recuerda que “se trata de dos pliegos de muy larga duración, por lo que es una ocasión idónea, que no volverá a darse hasta dentro de años, para poder implementar mejoras” y señala que “es un clamor de la gente implementar mejoras en la limpieza de la ciudad y en las líneas del transporte, por lo que desde el Grupo Municipal Popular hemos pedido en numerosas ocasiones que, a la hora de redactarlos, “escuchen a las asociaciones de vecinos y a los colectivos abulenses para atender a sus demandas y necesidades”.

Abad concluye que “por mucho que intenten vender que dan pasos iniciales en la tramitación de estos pliegos, la única realidad es la parálisis de la ciudad en dos materias trascendentales que dependen directa y exclusivamente de la gestión del equipo de Gobierno y de los que no han sido capaces de presentar, en lo que va de mandato, ni siquiera un borrador de pliego en ningún órgano municipal”.