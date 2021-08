Conciliamos llegará el próximo verano a jóvenes vulnerables

El programa Conciliamos se implantará en la veintena de centros 2030 de la Comunidad, que se caracterizan por contar con alumnado en situación de vulnerabilidad, siempre y cuando exista demanda. Después de la experiencia positiva este año en el proyecto piloto llevado a cabo en el colegio Cristóbal Colón en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco aprovechó ayer la visita al centro del barrio de Pajarillos para anunciar que la iniciativa gratuita que ofrece atención lúdica a niños de entre tres y doce años durante las vacaciones estivales se extenderá al resto de los centros 2030 de Castilla y León para que se puedan beneficiar los menores de familias vulnerables. La consejera destacó la «exitosa» acogida del ‘Concilamos 2030’ en el Cristóbal Colón, después de haber registrado 51 participantes en el primer periodo del verano, 37 en el segundo y 52 en el tercero. Un programa que, precisó, busca que los niños de este barrio desarrollen sus habilidades en actividades plásticas, artísticas, deportivas y juegos y, sobre todo, no pierdan en sus vacaciones los hábitos adquiridos durante el curso escolar, sobre todo los relacionados con los horarios.

No en vano, el programa favorece que no rompan su disciplina con las horas de entrada y salida (el horario de asistencia obligatoria al programa es de 10 a 13 horas, aunque se presta en un abanico más amplio, que va desde las 7.45 a las 15.15 horas) y las establecidas para practicar manualidades sentados, deporte o los ratos de tiempo libre. El segundo objetivo particular de ‘Conciliamos 2030’ es convertir colegios como el Cristóbal Colón en centros abiertos a todo la comunidad, de forma que al programa puedan asistir menores de otros puntos de la ciudad –en el caso de Valladolid, los niños usuarios del servicio en los seis centros restantes en los que se oferta–, interactúen entre ellos y se camine hacia una verdadera inclusión social.

El director del centro, Alberto Rodríguez, valoró a la Agencia Ical la importancia de este tipo de iniciativas, que se suman a las llevadas a cabo en el programa Pajarillos-Educa. «El verano es un desastre en este tipo de centros por que en el barrio hay todo tipo de estímulos para los niños y chavales, por lo que es fundamental continuar con las rutinas logradas a lo largo del curso y no dejarles solos», sentenció.

En este sentido, Rodríguez reconoció que la vuelta al cole en septiembre en el Cristóbal Colón es «durísima» tanto para los alumnos como para los docentes, que deben hacer un gran esfuerzo entre las familias y los niños para cumplir con los horarios y continuar con las rutinas.

Flexibilizar requisitos

La Consejería puso en marcha este proyecto piloto con la adecuación del programa a la realidad de este tipo de centros y de sus usuarios. De hecho, entre las singularidades de este nuevo formato destaca la flexibilización en las condiciones establecidas para el acceso al servicio.

Tal y como subrayó la consejera, garantizar la protección de las familias y, en particular, la integración de las más vulnerables, y ofrecerles un futuro mejor constituyen prioridades irrenunciables para el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, y son dos de los principios que inspiran de manera transversal todas sus políticas, incluidas las de conciliación.

Familia recibe 3.000 solicitudes en dos días para el ‘Bono Concilia’

La Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recibido más de 3.000 solicitudes en solo días de la convocatoria del ‘Bono Concilia’. Una ayuda de 750 euros que está dirigida a las familias de la Comunidad para que concilien la vida personal, familiar y laboral en el cuidado de menores entre 0 y 3 años, después de haber utilizado este curso escolar algún recurso de conciliación como guardería, ludoteca o la contratación de un cuidador. La consejera de Familia, Isabel Blanco, ofreció estos datos durante la visita al colegio Cristóbal Colón de Valladolid, uno de los centros dependientes del Programa 2030. Pese a que el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 9 de septiembre, la Junta ha recibido un aluvión de peticiones durante los primeros días de la apertura de la convocatoria.

Podrán ser beneficiarias del ‘Bono Concilia’ las familias en las que ambos progenitores, personas tutoras o acogedoras, o el único responsable familiar, en el caso de las familias monoparentales, tengan a su cargo a menores entre cero y tres años nacidos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.

La concesión del ‘Bono Concilia’ se efectuará con cargo a los Presupuesto Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021, con un crédito asignado por importe de casi tres millones de euros. Este crédito podrá ser incrementado en una cuantía adicional hasta alcanzar, como máximo, 8 millones de euros en total, sin requerir de una nueva convocatoria.