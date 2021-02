PGC - 540 millones en proyectos de Medio Ambiente y Fomento

El pleno de las Cortes aprobó hoy las cuentas de la Consejería de Fomento y Medio, dotadas con 540 millones de euros, un 5,33 por ciento más que en las últimas, con los votos favorables de PP, Cs y Por Ávila, en contra de PSOE, Podemos y UPL y la abstención de Vox, sin introducir ningún cambio por parte de la oposición, ya que los ponentes del Grupo Populares estimaron que son unos presupuestos “comprometidos e inversores con el territorio”.

En sus enmiendas, todas rechazadas, la oposición de PSOE y Podemos demandó más recursos para la política de vivienda o telecomunicaciones, mientras que UPL y Por Ávila se centraron en proyectos pendientes para las provincias de León, Salamanca y Zamora, el primero, y para la provincia abulense, el segundo.

“Son innecesarias”, argumentó el 'popular' Jesús Ángel Peregrina en relación a las enmiendas defendidas por los partidos de la oposición, mientras que su compañera María Ángeles García apuntó el compromiso con el territorio y Ricardo Gavilanes incidió en que las partidas de este departamento representan el 26 por ciento de la inversión real de la Junta.

No pactan con nadie

La socialista, María Rodríguez, en las enmiendas de Fomento y Medio Ambiente, tras subrayar los 200 proyectos en que se sustentan, acusó al PP de estar en “la radicalidad” y de “no pactar con nadie”. Así, enumeró el compromiso con la vivienda pública, al considerar que los cinco millones se han quedado ya escaso, mejora de la conectividad, de la seguridad de las carreteras o en la lucha contra el fuego.

Entre las reivindicaciones históricas, los parques comarcales de bomberos y el reconocimiento de su carrera profesional, a la vez que sostuvo que todas ellas están motivadas y que los primeros presupuestos de esta legislatura en esta sección son similares a los anteriores.

Sin embargo, el popular Ricardo Gavilanes no compartió los argumentos esgrimidos y subrayó que 308 millones de sus recursos totales son “pura inversión”, el 26 por ciento del apartado de inversión real de los presupuestos autonómicos. A ello, unió 96 millones en infraestructura, en su mayoría para la conservación de carreteras, 22 millones al transporte, 26 millones para telecomunicaciones o el incremento del parque público de vivienda.

“Unos presupuestos eficaces y realistas para llegar a todos los rincones en una situación derivada por la pandemia”, concluyó, pero Rodríguez reiteró que es la Consejería que menos crece y pierde peso en el total de las cuentas, para afear la “nula capacidad” para acordar con la oposición. “Buscan el conflicto y la radicalidad con el Gobierno de España, olvidando que son Gobierno, al más puro estilo Ayuso”, concluyó.

El popular cuestionó la minoración de créditos que plantean en algunas de sus enmiendas que vio imposible de asumir porque llevarían a una paralización en la administración electrónica y afeó que sus propuestas fueran más de “rédito político”, al plantear proyectos que no existen, donde citó la presa del río Mayor. “El no por el no, no tiene ningún sentido”, espetó.

Vote a favor

Por su parte, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, en 43 enmiendas, planteó las autovías Ponferrada-Orense, la conexión con Braganza, aumentar la capacidad de la SA-510 (Salamanca-Alba) o la intervención en el puente internacional de Masueco. “Resulta extraño verle preocuparse todo por tres provincias, y no del desarrollo de todo el territorio”, replicó María Ángeles García (PP), quien rechazó todas sus propuestas al considerar que no mejoran las cuentas de Fomento.

Según García, los presupuestos recogen “sus pretensiones” por lo que se atrevió a pedir su voto a favor, pero replicó que no puede extrañar y tienen que estar acostumbrados a que él defienda a la Región Leonesa y reivindique su autonomía. Santos reconoció un incremento, pero estimó que es insuficiente y aseguró el voto en contra al considerar que no es un buen proyecto para la Región Leonesa, “ni para Castilla”.

Enmiendas reales

En nombre de Podemos, Laura Domínguez, en 87 enmiendas, centró los objetivos en infraestructura, vivienda, acceso a las telecomunicaciones y cuidado de montes, en un bloque que está formación provincializa en su mayoría con propuestas para carreteras secundarias, arreglo de estaciones de autobuses o proyectos de saneamiento de agua potable. “Es triste tener que debatir de esto”, anotó.

Solicitó la procuradora una mayor partida en las ayudas al alquiler, tras quedar fuera un millar en la última convocatoria, incrementar el parque público y una dotación de cuatro millones para el acceso a telecomunicaciones. En la réplica, el popular Jesús Ángel Peregrina argumentó que, tras las consejerías sociales, es la que tiene los presupuestos más elevados y enumeró las distintas partidas cuestionadas por la parlamentaria morada, donde refirió más de 50 millones en política de vivienda.

También, reseñó que la partida de telecomunicaciones se incrementa en un 56 por ciento para dar cobertura a internet en el territorio y siguió con inversiones en medio natural o tratamientos selvícolas y recursos forestales. “Es un presupuesto real que atiende a todas las áreas y a todo el territorio de Castilla y León”, concluyó. “Nuestras enmiendas son igual de reales que su presupuesto”, rebatió Domínguez, que pidió a los populares que lo expliquen en sus provincias.

Tres enmiendas mantuvo el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, entre ellas una en relación a los daños del lobo, pero el popular Vidal Galicia afirmó que habría crédito si fuera necesario ante ese perjuicio. En relación a la promoción y organización de la feria ORNITOCYL en Herradón, Galicia explicó que el municipio podrá acceder a las subvenciones por vía de concurrencia. “Agradecemos la sensibilidad por Ávila”, señaló. “Son los mejores presupuestos para Ávila”, concluyó.