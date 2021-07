Los conatos de incendios aumentan un 10% y ya suponen el 74%

Los conatos de incendios están suponiendo, durante la presente campaña, el 74 por ciento de los fuegos declarados en Castilla y León, representando un 10 por ciento más del total de incendios que en la media de la última década. Un dato que, tal y como aseveró ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quiere decir «que el operativo llega muy rápido, hasta el punto de que la mayoría de los incendios no hayan superado ni una hectárea», límite máximo para considerarlos conatos. «La eficacia y efectividad del operativo es indudable», reseñó Suárez-Quiñones, calificando por ello al operativo de extinción de incendios de Castilla y León como «uno de los más eficientes y eficaces de los que existen en el panorama nacional». No obstante, Suárez-Quiñones se mostró precavido ya que «esto no indica que no haya que tomar las máximas precauciones» ante una temporada de riesgo de incendios de la que «aún queda mucho», por lo que pidió a todas las personas que utilizan el medio natural «las máximas precauciones».

Unas declaraciones que realizó durante la presentación de la última adquisición para la lucha contra incendios forestales en la Comunidad: un helicóptero de coordinación «pionero en Europa» que permite, a través de la captura y transmisión de imágenes en tiempo real con cámara visible e infrarroja, «aumentar la eficiencia y la eficacia» en la extinción de incendios de la Comunidad. Se trata, tal y como explicó el consejero durante la presentación del helicóptero EC130T2, de un «vehículo de última generación», fabricado Airbus, que tiene unas «características muy especiales» tanto por el propio helicóptero como «por el equipamiento que lleva».

Es por ello un medio aéreo que «permite llegar donde no llegan otros helicópteros», con una capacidad máxima de siete personas dentro del habitáculo, con una superficie acristalada que permite la visualización a 360 grados, «muy importante para los técnicos», y con un sistema de suspensión «en caso de aterrizaje no muy cómodo» que protege a piloto y pasajeros. «Es el último grito en helicópteros», afirmó Suárez-Quiñones, que también destacó el equipamiento «único en Europa» del vehículo a través de una cámara «muy especial» que recoge visión ordinaria e infrarroja guiada por láser, que permite ante un fuego, y gracias al operador de cámara que irá dentro del helicóptero junto al técnico de extinción de incendios, «hacer una toma de imágenes para fijar superficies, perímetros y puntos de calor de forma georreferenciada».

Funcionamiento

Todo eso se transmite al puesto de mando de incendios, donde los técnicos de extinción reciben la información y la analizan, permitiendo «mejorar la toma de decisiones» ante un fuego. Es por ello un elemento «muy importante»de ayuda para el equipo de 4.500 personas que conforma el operativo de extinción de incendios en Castilla y León.

El helicóptero, que permanecerá en la base de incendios del Vivero Forestal de Valladolid como ubicación central para «llegar lo antes posible a cualquier lugar de la Comunidad» gracias a su media de 240 kilómetros por hora, «mejora» como vehículo «versátil y ágil» un operativo «complejo» en Castilla y León debido a ser una zona orográfica «muy delicada» y con nueve provincias territorialmente amplias.

Esta adquisición permite a la Comunidad, según Suárez-Quiñones, seguir siendo «pioneros» en el control de la seguridad del tráfico aéreo en el operativo de la extinción de incendios, que en Castilla y León cuenta con 21 aeronaves propias de la Junta y otros 10 de la Administración General del Estado: cinco helicópteros y cinco aviones. Además, si es necesario, «hay otros medios aéreos del Estado en otras comunidades que pueden venir».