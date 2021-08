Protesta en los pueblos de la N-110 por el deterioro del bus

Justo en el día en que se cumplieron tres años desde que se materializara el cambio de concesión del servicio de autobús entre las comarcas del Tormes y Corneja y la capital abulense y Madrid los usuarios de este medio de transporte organizaron una protesta en los principales pueblos afectados en forma de hileras humanas en travesías y vías de servicio, todo ello para garantizar las distancias de seguridad y evitar las grandes concentraciones de personas.

Provistos con maletas, sillas y pancartas, los vecinos de localidades como El Barco de Ávila, Piedrahíta, San Lorenzo de Tormes, Santa María de los Caballeros, La Adehuela, Santiago del Collado o Villatoro salieron a las carreteras a media tarde de este viernes para protestar por la situación que, tres años después, les impide tener una conexión decente con Ávila y con Madrid, no en vano el cambio en la concesión del servicio les supuso el deterioro del mismo. «Los autobuses siguen sin parar en los pueblos intermedios» situados en el eje de la N-110 entre El Barco de Ávila y Piedrahíta, pese a que «vemos pasar los vehículos de largo», señalan. La situación para los habitantes de la comarca, por tanto, sigue siendo «más precaria» que antes del cambio de la concesión en cuanto a paradas y frecuencias, precisamente lo que motivó, hace tres años, la constitución de la plataforma ‘Autobús ya’ en La Aldehuela, uno de los núcleos afectados.

Toda esta situación, además, se agravó con la pandemia, ya que se perdieron frecuencias que, a día de hoy, todavía no se han recuperado del todo, pese a los anuncios realizados y las reuniones mantenidas para revertirlo. Desde la plataforma afirman que la compañía Mombús, una de las que presta el servicio, «está incumpliendo el contrato porque de lunes a jueves no tiene servicio diario entre El Barco de Ávila y Madrid». Sí se logró recuperar hace poco y «con mucho esfuerzo» el servicio diario a Ávila. A esto se une, añaden, los problemas en el propio servicio existente. «Es frecuente la presencia de la Policía Nacional en las estaciones de Ávila y Madrid, o el otro día de la Guardia Civil en Villatoro, porque los autobuses se llenan y no ponen más servicios», algo que «es cierto que no está en el contrato pero tampoco es obligación de la otra compañía y se viene haciendo desde hace años; hay formas y formas de gestionar el servicio», lamentan.

Representantes de la Plataforma ‘Autobús ya’ mantuvieron hace algo más de un mes una reunión con la Dirección General de Transporte Terrestre en la que les trasladaron la voluntad de intentar contactar con las dos compañías del servicio colectivo de viajeros que dan servicio a la comarca de El Barco-Piedrahíta, Mombús y Cevesa, para «buscar una solución encaminada a la mejora del servicio», la cual podía pasar por «compartir paradas» y adecuar los horarios.

Precisamente este jueves se han vuelto a poner en contacto con miembros de la asociación para trasladarles que esa reunión todavía no se había producido pero que seguían manteniendo la intención de «sentarse con las compañías» para tratar de solventar el problema existente en la zona.