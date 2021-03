CEOE Ávila pide la dimisión de David Martín

CEOE Ávila ha exigido este lunes "la inmediata dimisión" del viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León y que Avilagro devuelva "de forma urgente" la subvención recibida para poner en marcha la plataforma agroalimentaria dentro del Plan Territorial de Fomento de Ávila. Tras las declaraciones vertidas la semana pasada por el propio Martín, en las que acusaba a patronal y sindicatos de "poner trabas" en el proyecto y aseguraba que la plataforma "tiene que arrancar ya" y "no esperará a nadie", los representantes de las tres organizaciones ofrecieron una dura rueda de prensa en la que acusaron a la Junta de falta de transparencia y neutralidad, al señalar la vinculación del viceconsejero con una de las empresas fundadoras de Avilagro, anunciaron reuniones con los portavoces políticos en las Cortes para informarles de "la tropelía que se está cometiendo" y avanzaron que no descartan ir a los tribunales si el recurso presentado a la citada ayuda no prospera -como sugirió Martín por entender que está fuera de plazo- y no se rectifica la decisión tomada. UGT se desmarcó horas después de la petición de dimisión de Martín, la cual atribuyó solo a Saborido.

El presidente de CEOE Ávila, Juan Saborido, fue muy contundente al asegurar que el Diálogo Social "pone en duda la subvención" dada a Avilagro por la Junta, a la que acusó de "falta de transparencia", de "ocultar información" y de una actuación "no de buena fe". Aunque las críticas también llegaron a la consejera de Empleo y al director de Industria, el abulense Alberto Burgos, Saborido se centró en David Martín, del que dijo que hace un par de años "se presentaba en Twitter como el socio director de Addit, una asesoría fiscal que es una de las empresas fundadoras de Avilagro", de ahí que considerara que tenía que dimitir "en 24 horas" porque "un político no debería dirigir subvenciones directas a empresas en las que han podido tener una relación". Además, y tras asegurar que tienen el apoyo del DIálogo Social de Castilla y León, el presidente de CEOE acusó al viceconsejero abulense de querer "torpedear" el Diálogo Social y le afeó sus declaraciones. "No hemos secuestrado nada y no nos vamos a quedar parados", avanzó.

Sobre el recurso de reposición presentado a la concesión de la subvención, explicó que si está fuera de plazo es porque "nos han ocultado la información" y que, en todo caso, el proceso llega avalado por "lo que David Martín dice que son sacramentos, pero para nosotros es un documento que tiene fraude de ley porque en el apartado tercero dice que el grupo de trabajo de Ávila, en el que estamos, dice que el proyecto de la plataforma lo haga Avilagro y eso es mentira documental", lo que "puede tener recorrido", señaló.

El secretario provincial de CCOO, Óscar García, también se mostró muy crítico con el proceso y con las declaraciones de Martín y afirmó que la voluntad de los agentes sociales es "seguir dando continuidad al plan porque somos parte del plan; no somos pasajeros del tren, somos ese tren", dijo en referencia a las palabras de que si alguien quería bajarse del barco podía hacerlo.

Óscar García subrayó que el de la plataforma agroalimentaria es un eje más del Plan Territorial de Fomento y "todos son importantes", y tras realizar un recorrido sobre los hitos del proceso que ha rodeado a la concesión de la subvención, aseguró que la apuesta de las tres organizaciones siempre fue que "la gestión de los fondos públicos se hiciera con carácter prioritario por parte de las admnistraciones públicas". Por ello explicó que, dado que la Diputación está coordinando otras áreas, hicieron la propuesta de que en esta ocasión fuera el Ayuntamiento de Ávila el que liderara la plataforma para apostar "por la cogobernanza", algo que se rechazó y ante lo que la Diputación asumió esa responsabilidad "para dar garantías" al proceso. Así, quiso dejar claro que "en ningún momento hubo voluntad por parte de estas organizaciones de gestionar nada", sino de "ser garantes" de que se realizaba de forma correcta.

Su homólogo de UGT, Javier García, se sumó a las críticas a David Martín por "faltar a la verdad". "Claro que tiene que arrancar (la plataforma agroalimentaria), pero de no cualquier forma ni a cualquier precio", subrayó el secretario provincial de UGT, quien también reprochó que la Junta decidiera suspender la reunión prevista para el día 23 dentro del grupo de trabajo, una cita "fundamental para aclarar cuestiones".

A su juicio, las declaraciones del viceconsjero son "un ataque más al Diálogo Social y parte de una estrategia para tratar de dinamitarlo", señaló, para añadir que patronal y sindicatos "estamos por avanzar. Ni somos tontos útiles ni convidados de piedra, y menos en este plan", el cual "fue una conquista del Diálogo Social con el apoyo de Germán Barrios", el anterior consejero de Empleo, apostilló.