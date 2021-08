La guardería Las Hervencias, sin su futuro despejado

El futuro de la Escuela Infantil Las Hervencias, en la capital abulense, sigue sin estar despejado a unos pocos días ya de que arranque el nuevo curso escolar. Si su actividad para de cara al próximo curso se encuentra suspendida de momento, al depender de una nueva licitación por parte del Ayuntamiento de Ávila –el titular del centro a partir del 6 septiembre una vez que CEOE Ávila (antes Confae) ha renunciado a su gestión–, la situación laboral es lo que más preocupa ahora a la plantilla, formada por siete trabajadoras.

Según explicó una de sus portavoces, ayer mismo recibieron una carta de Domicilia Aliados por la Integración, la sección de la empresa Grupo Norte concesionaria del servicio, indicando que quedaban subrogadas a CEOE Ávila (la encargada de la gestión) a partir del 1 de septiembre, pero al ponerse en contacto con la agrupación empresarial les transmitieron que «esto no es así porque la relación con Grupo Norte es mercantil, no laboral, y si no se continúa con la concesión no tienen por qué hacerse cargo de nosotras».

En este escenario, las trabajadoras lamentan la «incertidumbre» a unos días de que finalice la actividad en el centro –en agosto está funcionando como ludoteca– y denuncian que en estos momentos están «en el limbo». «La empresa le está pasando la pelota a Confae y al Ayuntamiento y las que salimos mal paradas somos nosotras», apunta una de las trabajadoras, que añade que «ahora no sabemos qué hacer».

Una vez recibida la carta de Grupo Norte en la que se comunica la subrogación a CEOE Ávila, y dado que la organización asegura que esto no es así, las trabajadoras muestran su intención de asesorarse para saber cómo actuar a partir del día 1 de septiembre con vistas a actuar correctamente y a hacer valer sus derechos. «No sabemos si tenemos que ir o no al centro, por un lado nos lo podemos encontrar cerrado y por otro pueden alegar que no hemos ido», señala la trabajadora, que lamenta el desamparo laboral en una historia en la que se han apurado las decisiones hasta el final pese a que la situación se conoce desde hace meses. «Nosotras entendemos que nos tienen que despedir e indemnizar porque tenemos contratos indefinidos, pero se están pasando la pelota de unos a otros», denuncia.

Lo que está claro es que al menos en el arranque del próximo curso escolar la Escuela Infantil Las Hervencias no va a abrir sus puertas, con lo que las familias de los niños que estuvieron matriculados en el pasado curso ya se han buscado otras alternativas. «Lo que sabemos es que a partir del 6 de septiembre el Ayuntamiento de Ávila empezaría con los trámites para volver a sacar a concurso el centro, pero no sabemos si habrá una reapertura en un plazo breve de tiempo, si será a lo largo del curso o ya para el siguiente, porque no tenemos ni renovaciones ni nuevas matrículas», trasladan desde la plantilla de la guardería. En cualquier caso, aseguran que no hay en marcha «ningún procedimiento abierto» que les garantice que esto vaya a ser así.