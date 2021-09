Rubiato quiere la mejor versión de Javi de Mesa

Hacía tiempo, demasiado, que no se veía a Javi de Mesa al nivel que se le vio ante el Ribert. No sólo fue determinante con el balón, sino que se le vio implicado como nunca. Su actuación no pasó desapercibida para nadie, incluido su entrenador, Borja Rubiato, orgulloso de su trabajo pero ambicioso ante lo que el ‘10’ puede y tiene que dar al equipo.

«Me quedo con el trabajo que ha realizado, que ha sido bestial. En el 85’ no se podía ni mover y eso es lo que quiero» comenzó señalando Rubiato, que dejó claro que «Javi, para mi, es el jugador más determinante con balón de la categoría, pero se tiene que dar cuenta de que tiene que hacer partidos redondos, de trabajo durante los 90 minutos, porque todo lo demás lo tiene.Si De Mesa da eso, será un jugador diferencial. Tiene comprender, y lo está comprendiendo. Se le está viendo implicado.El partido no es sólo cuando te llega el balón, sino que el fútbol requiere de otras acciones y hoy –por el partido ante el Ribert– se le ha visto implicado. Es lo mínimo que se le tiene que pedir a todos y Javi lo está entendiendo. Con balón, no lo voy a descubrir».