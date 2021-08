El PSOE pide desbroces urgentes

El PSOE quiso poner de manifiesto lo que estima es «la dejadez» del equipo de gobierno así como «la ausencia de limpieza y la inexistencia de un mínimo mantenimiento que se aprecia en la mayoría de los barrios de la ciudad». Lo hizo con una visita por parte de dos de sus concejales, de Yolanda Vázquez, portavoz de la formación y de Manuel Jiménez, al entorno del puente de José Bachiller, en la zona sur de la ciudad y donde consideran que ese descuido es más que palpable. Recordaban que es un lugar que conecta con el camino del Cerezo, especialmente transitado por los abulenses y sobre todo por los que inician allí el camino de subida a Sonsoles. Allí el desbroce parece necesario, con la maleza especialmente crecida, pero hay más ya que Vázquez recordaba que el mobiliario urbano también sufre carencias, bien por su falta o bien por su mala conservación y ponía el ejemplo de las papeleras y los bancos.

Al hilo de la falta de papeleras recordaba que esa dejadez del equipo de gobierno también pasa por la falta de recogida de residuos en diferentes puntos de la ciudad. Desde luego para ellos no era una buena imagen la que se está ofreciendo a los visitantes en estos meses de verano, especialmente turísticos en una ciudad que además es Patrimonio de la Humanidad. Son asuntos en los que «no se nota, en absoluto, esa entrega y ese trabajo en cuerpo y alma del que se jacta el equipo de gobierno de Por Ávila».

Culpaba de la situación actual al equipo de gobierno pero también echaba Vázquez la vista atrás para recordar que la falta de limpieza y de desbroce en la zona del puente de Bachiller también caracterizó a gobiernos anteriores del PP. En cualquier caso, estimaba que parte de culpa es por la falta de diligencia a la hora de adjudicar un contrato que tenía que haberse licitado en abril y que se firmó en julio» precisamente de cara a efectuar ese necesario desbroce. Para cuando se firmó el verano ya estaba muy avanzado, refería la portavoz de los socialistas.

El desbroce es necesario pues recordaba además que hace escasos días se había producido no lejos de allí un incendio de interfaz urbano. Sacaba a colación el tema de los incendios porque entendía que «a lo mejor no son inevitables, pero podrían minimizarse las consecuencias si hubiera un cierto decoro en las parcelas públicas y también, en los solares privados. Y es que no podemos olvidar que existe una ordenanza para que se mantengan en buen estado de limpieza y seguridad, y que es responsabilidad del equipo de gobierno, hacer cumplir con la normativa municipal».

El desbroce fue parte de la crítica, pero no sólo ésa pues enumeraba otros asuntos que desde luego a su juicio serían mejorables, tales como un mejor mantenimiento de espacios públicos como los parques infantiles, revisar el estado de las aceras o hacer cumplir la normativa de terrazas. Asuntos que han llevado, dijo, en anteriores ocasiones a junta de gobierno y a comisiones municipales y que prometió volverán a llevar pues hay mucho por hacer.