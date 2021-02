Suspendido el segundo cribado previsto en el Lienzo Norte

El cribado previsto para este viernes y el sábado en el Lienzo Norte de Ávila finalmente no se va a llevar a cabo. La iniciativa incluida dentro del Plan Sumamos Salud+Economía de la Junta y la CEOE ha quedado suspendida por la evolución sanitaria a la baja de la pandemia, al considerarse que los niveles actuales de incidencia no aconsejan la realización de test masivos como fórmula para ayudar a contener la COVID-19, dado el empleo de recursos que eso conlleva y los resultados que se vienen obteniendo en los últimos cribados, con cero o muy pocos positivos. Fuentes de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León señalan que los cribados en el marco de este programa se han interrumpido en toda la comunidad dado el descenso de la incidencia, si bien no se descarta retomarlos en el futuro si la situación sanitaria volviera a requerir de la utilización de test de antígenos para intentar aflorar positivos asintomáticos en el mercado laboral, el objetivo de la propuesta.

Dado que la decisión de suspender el cribado del Lienzo Norte se tomó el lunes, antes de abrir el sistema de cita previa previsto para organizar la iniciativa y evitar así las colas y las aglomeraciones, todavía no había ningún trabajador o empresario apuntado para la iniciativa de Ávila que pudiera haberse visto afectado, detallaron las mismas fuentes.

Este cribado previsto dentro del Plan Sumamos Salud+Economía era el segundo que se iba a desarrollar en Ávila de la mano de la Junta de Castilla y León, la Fundación CEOE y CEOE Castilla y León con el objetivo de ayudar a contener la COVID-19 mediante el test masivo a trabajadores. Se anunció el pasado 12 de febrero al mismo tiempo que se llevaba a cabo la primera experiencia, la cual se saldó con cero positivos entre las cerca de 800 pruebas realizadas. Este cribado, el primero y de momento el único que se ha programado en la capital, no estuvo exento de polémica, al anunciarse por parte de la Junta de Castilla y León cuando ya estaban ocupadas todas las plazas disponibles en el sistema de cita previa. Esta circunstancia causó malestar entre trabajadores y empresas y llevó a partidos políticos como el PSOE y a sindicatos a pedir explicaciones a la Junta por la organización.