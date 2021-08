«Queremos hacer crecer el club, pero no nos ayudan»

Un aniversario siempre es motivo de alegría, mucho más si son 98 años los que se cumplen y se hace con buena salud mirando a un Centenario en 2023 del que ya hay ganas. 98 años de historia, cinco de ellos –seis proyectos deportivos– de la mano de sus actuales propietarios, Gestfootball Elite. «Lo afrontamos con ilusión, ganas y deseo de tener tranquilidad tanto en lo deportivo como en lo económico». Porque tanto una cuestión como la otra le han quitado el sueño en más de una ocasión a Carlos González, Director Deportivo del Real Ávila y principal cabeza visible del proyecto en estos años. Pero si tuviera que pedir un verdadero deseo cuando este domingo sople las velas el ‘viejito’, como llaman cariñosamente al Real Ávila, lo tendría claro.

«Queremos crecer, queremos trabajar, pero nadie nos ayuda.Queremos hacer crecer a este club porque la ciudad se lo merece» pide en el mensaje más claro y sincero cuando el club cumple 98 años. Un aniversario para festejar, reivindicar y dejar clara una idea. «Nos quejamos porque no nos dejan crecer pero hay que tener muy claro que no tenemos deudas» quiere dejar claro. «Ves históricos, como el Recreativo o el Jaén, que se ven arrastrados por las deudas. Aquí no. Por eso es una pena que un club que va a llegar al centenario saneado económicamente no pueda crecer.Es lo que nos mata. Somos de fuera, nos consideramos de aquí, pero vemos que no hay margen de crecimiento».

La situación actual del club es clara. «No corre peligro, riesgo ni tiene problemas económicos para salir a competir». Hubo un tiempo en el que lo eran, cuando las deudas con jugadores o el concurso de acreedores convirtieron el club en una bomba de relojería. Problemas no existen, pero «hay que ser realistas».

El covid-19 y todo lo que conllevó dibujó un escenario económico muy complicado para todo el deporte. El Real Ávila ni fue ni es ajeno a ello. No sólo fue cuestión de aforos y espectadores, sino también patrocinadores. Gran parte de su presupuesto –cerca del 50 por ciento– procede de patrocinadores de fuera de Ávila y en especial de empresas de tecnología, que son las que más aportaban y también las que más se han reducido. «Es donde más hemos sufrido». Empresas que han reducido su aportación y que han hecho resentir las arcas. Un problemas y en paralelo una queja, en este caso hacia la labor y el apoyo de las instituciones. «La ayuda del Ayuntamiento este año han sido cero euros, de la Diputación 991 euros» explica Carlos González, que no llega a entender el poco apoyo «no sólo al Real Ávila, sino al deporte y sus clubes» en la ciudad. El mensaje a las instituciones es claro, y no es la primera ocasión en la que Carlos González insiste. «Siempre lo he dicho. En todas las ciudades hay un equipo representativo, no sólo de fútbol, al que se le apoya y se le hace crecer. Pasa en Soria, Burgos, León, Zamora, Segovia... Lugares donde las ayudas tanto del Ayuntamiento como de la Diputación no sólo son a nivel económico, sino de instalaciones. Aquí no tenemos absolutamente nada de eso».

La desilusión es doble cuando se tiene en cuenta que Gestfootball aterrizó en el Real Ávila con un proyecto global que incluía una nueva ‘ciudad deportiva’ en los espacios del Adolfo Suárez y que no se ha podido realizar por la prohibición de la normativa de la CHD sobre espacios inundables. Preguntaron incluso por precio del estadio para comprarlo, pero oficialmente –en algunos mentideros se llegó a decir que sería de 1,7 millones de euros– nunca se les respondió. «No importa el partido político, la situación no cambia».

Suma años el Real Ávila pero no apoyos. Apenas 450 socios mantiene un club que roza lo centenario en una ciudad de 60.000 habitantes. «El Atlético Candeleda tiene 300» señala Carlos González como clara respuesta. «Es algo que no te lo explicas». Viene de lejos. «Nada acompaña. Ni lo deportivo, que no da alegrías, ni el estadio, ni una ciudad que no está interesada en el deporte... Es complicado. Es verdad que tenemos socios nuevos pero nuestra masa social es muy mayor» explica Carlos González en una situación en la que cree que el club es víctima también de lo que ha ido generando con el tiempo. «La animadversión con gente de otros clubes o incluso gente que ha estado aquí» es uno de los motivos. «Es muy bonito decir que quieres al Ávila en Segunda B pero el día a día no indica lo mismo.Es una pena que un club centenario en una ciudad de 60.000 habitantes vayan a los partidos 450 personas.Ya no sabemos qué inventar para que baje más gente».

La capital ofrece poco margen. Se ha buscado en la provincia. «Hacerlo en la capital es complicado» tienen claro ante la presencia de clubes con una fuerte implantación como el Colegios Diocesanos. «La forma de tratar de crecer tanto en jugadores, como aficionados y patrocinador es en la provincia, aunque sabemos que es difícil que tengan al Ávila como su equipo de referencia».

Con todos estos mimbres «tiene que quedar claro que el presupuesto que tenemos es muy bajo, por no decir ridículo y muy similar al de equipos como La Granja oLa Bañeza». Avisa Carlos González al aficionado que este año debe entender la reinvención del proyecto con gente joven «que valoren lo que de verdad es venir al Real Ávila y quieran aprovechar el escaparate que puede ser para ellos».

El presupuesto de este año será cercano a los 230.000 euros tras una reducción de unos 70.000 respecto al pasado. «Es sin duda el presupuesto más bajo de los seis años que llevamos aquí». Un presupuesto realista «respecto a lo que genera el propio club y no a lo que genera el propietario y pone de su mano», lo que ha venido ocurriendo estos años, cuando el propietario ponía de su bolsillo lo que no generaba el club.

«Si no fuera por el cariño de la gente, que nos hacen sentir a gusto trabajando en el día a día, estar aquí viniendo de fuera no tendría ningún sentido.No nos dejan trabajar en nada, el apoyo es nulo.Estar así es estar por estar, porque crecer es muy difícil». Pese a todo, siguen al frente y seguirán, aunque sobre la mesa el teléfono suena en bastantes ocasiones. Aún hay quienes se interesan por adquirir el club. Algunos estuvieron muy cerca de convertirse en los nuevos propietarios, aunque no terminaron de serlo. «En el momento en el que les presentas el día a día, las cuentas, los números, las instalaciones y todo lo que rodea al club, salen corriendo.Nadie quiere tirar su dinero en un club ahora mismo sin capacidad de crecimiento. Salvo que llegue un loco con un millón de euros y lo quiera tirar a la basura, será complicado». Aquí no habrá caso Zamora. «Invertir en algo que va de la mano de la ciudad tiene sentido, pero aquí eso no se da esa situación.Nadie tiene interés en el Real Ávila. Es complicado que alguien quiera invertir dinero que es tirado».

No obvia que en este escenario el plano deportivo también tiene su responsabilidad. «No han salido las cosas. Este último año la plantilla que había era para haber estado en lo más alto y haber ascendido». Se volvió a una fase de playoff, pero no fue suficiente. «La gente también se cansa si ven que no hay resultados».

Así se espera que el Centenario pueda ser un impulso para todo, aunque en ciertas cuestiones, como las instalaciones, ya se ha perdido el ánimo y la esperanza. Se creará una Fundación, acciones sociales y actividades de cantera. «Trataremos de generar otras vías de ingresos». Será un momento bonito el 2023. «Esperamos que se sume la gente» aunque sea incluso por interés. «La foto para las instituciones quedará muy bonita.Eso lo tenemos claro».

«No podíamos continuar con plantillas al límite del presupuesto»

La competición será este año la que dicte sentencia. «No nos marcamos ningún objetivo más allá de estar donde los resultados nos coloquen. El cambio de estructura y política de equipo lo afrontamos con ganas». La experiencias pasadas y la situación económica presente han obligado a ello. «Era el momento de dar una vuelta de tuerca.No podíamos continuar con presupuestos al límite y por encima de lo que a de verdad se puede llegar. Tenemos que ser más realistas con lo que el club genera día a día, lo que aportan socios, patrocinadores e instituciones, que en estos últimos años es cero. No queda otra que hacer un proyecto así, aprovechando el nombre, la historia y la situación geográfica para que chicos en crecimiento y formación quieran venir aquí». Cuando el balón comience a rodar se verá si de verdad la nueva apuesta da sus frutos. Entonces veremos si estos chicos saben aprovechar la oportunidad que tienen de estar en un club como éste».

El presupuesto «a día de hoy es para estar en mitad de la tabla» dejan claro. La competición podrá después dar otra respuesta, pero el punto de partida inicial es el que es. Será en la temporada en la que debuta la Tercera RFEF. Algunos clubes, al igual que el Real Ávila, han bajado el listón, otros como el Bembibre, lo han subido. «Milagro este año será meterte arriba y pelear por algo mayor. Estar en mitad de la tabla será donde por presupuesto nos corresponde».

Esperan que la afición sea consciente. «Algunos de los jugadores vienen cobrando muy poco o nada.Únicamente por el alojamiento, la comida y la ilusión de crecer sabiendo lo que es el Real Ávila».