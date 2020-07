Mañueco defiende que es «totalmente ajeno» a la trama eólica

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió en su comparecencia en la comisión de investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León que es «ajeno a los hechos investigados» y recalcó la «total honestidad y honorabilidad» de su conducta. La esperada intervención del máximo dirigente de la Comunidad ante la comisión eólica se saldó con un tenso cara a cara con el procurador socialista José Francisco Martín, que acusó al presidente de intentar «boicotear» la comisión de investigación?. «Usted estaba ahí siempre, y por su actual responsabilidad es quien ahora mismo tiene mas información de todo lo que pasó y probablemente de lo que siga pasando. Es inútil que niegue su participación en estos hechos tan graves», dijo. En su intervención, Fernández Mañueco destacó que «poco o nada» tiene que aportar en esta comisión, en la que compareció «con el mejor ánimo» y un «profundo respeto a las instituciones democráticas», y aseguró que su citación deriva de «una estrategia política del grupo socialista y no del interés de esclarecer unos hechos con los que nada tengo que ver». «Dejen de sembrar la sospecha por que sí, de manchar la imagen de Castilla y León», apuntó antes de recordar que él preside «un nuevo gobierno centrado en impulsar el futuro de la Comunidad, la transformación y modernización de esta tierra, cargado de responsabilidades con el empeño de afrontar los grande desafíos a los que nos enfrentamos».

Con duros reproches entre ambos, el representante socialista y el presidente intercambiaron acusaciones y alusiones sobre su papel en estas investigaciones, ya que Martín insistió que Mañueco «estaba ahí siempre», y el presidente replicó que quien estaba «ahí» era el procurador del PSOE cuando en la anterior legislatura no pidió su comparecencia. Además, Fernández Mañueco aprovechó para anunciar la implantación de un control jurídico «preventivo» de los entes del sector público que espera esté listo para el primer semestre de 2021 para evitar casos como la ‘trama eólica’.

«Todos ustedes lo van a acabar pagando», le espetó el procurador socialista, que le recordó la obligatoriedad de «decir la verdad», augurando al inicio de su alocución que no lograría irse «de rositas». Ante el medio centenar de preguntas planteadas por el socialista, Mañueco explicó que no le consta haber recibido «ningún regalo o dádiva» de personas relacionadas con la Perla Negra, el polígono de Portillo, las embajadas de la Junta en el extranjero o la trama eólica, y respecto a la posible información que le habrían suministrado los delegados territoriales sobre el procedimiento de adjudicación de parques eólicos, señaló que «esa competencia no la tenían los delegados territoriales sino los jefes de servicio de Industria». «Nunca tuve responsabilidades en Economía, la Consejería que tenía las competencias, ni tampoco en la de Medioambiente. Yo dirigí Presidencia y Administración Territorial e Interior y Justicia, que nada tiene que ver con la adjudicación de parques eólicos o el edificio de Arroyo», se defendió, según Ical.

Tras la comparecencia, la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, la calificó como «absolutamente decepcionante» y afirmó que «el presidente ha intentado lavarse las manos con la corrupción». Además, dejó abierta la puerta a que su grupo vuelva a solicitar su comparencia en la comisión.

«Los deberes político y moral no se pueden separar»

Alfonso Fernández Mañueco defendió durante su comparecencia que en lo que de él dependía se ha actuado con «austeridad, eficacia y sobriedad». Así lo indicó en respuesta al portavoz de Ciudadanos en la misma, Javier Panizo, quien recordó al presidente autonómico que «los deberes político y moral resultan indisociables en una sociedad democrática» antes de preguntarle por su «responsabilidad indisoluble como uno de los principales cargos orgánicos dentro de su formación política». En este sentido, el presidente de la Junta aseveró que no tiene conocimiento alguno sobre estas cuestiones y que, en caso de que así fuese, no podría hablar de ello, pues incurriría en desacato si hiciese mención a aquellas actuaciones que están siendo sometidas a investigación por parte de los tribunales. Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Salvador Cruz, defendió que Alfonso Fernández Mañueco no tuvo «ni arte ni parte» en los hechos investigados. Cruz consideró que la «nula participación» del jefe del Ejecutivo autonómico es una «cuestión indubitada» y consideró que «lo único que motiva su comparecencia es que a día de hoy es el presidente de la Junta». En cualquier caso, Cruz agradeció a Mañueco su «voluntad de colaboración».