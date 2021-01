Productos ecológicos en la época de la pandemia

Seis fueron los puestos que se han instalado en el mercado de Agricultura Ecológica promovido por la agrupación profesional agraria UCCL, que ofrecieron al consumidor abulense diferentes productos; frutas, verduras, lácteos, infusiones, huevos y productos ecológicos del hogar.

El mercado tuvo una buena respuesta por parte de los abulenses. A primera hora la presencia de compradores fue escasa, aunque a medida que fue avanzando la mañana y debido a que se estabilizó el tiempo los abulenses se fueron animando.

Este año tan complicado es una incógnita de cómo se va a comportar el mercado de productos ecológicos, indicaba Mauricio Herráez, técnico encargado del mercado Ecológico por parte de UCCL. “Es complicado saber si la pandemia va a afectar a estos productos de forma positiva o negativa. Lo que ha afectado la pandemia ha sido al consumo de aquellos productos que son típicos de la hostelería. Productos como el tostón, el cordero, el cabrito y todo ese tipo de carnes que se consumen habitualmente en celebraciones en los restaurantes. Sin embargo, el pollo, que no es típico en este tipo de cosas porque es un producto económico, también lo está pasando muy mal. En este caso porque ha bajado mucho el número de turistas en España. El consumo de este producto se ha reducido mucho y las explotaciones en lugar de hacer cinco o seis cebas al año están haciendo una ceba menos porque no hay salida para el pollo”. Pero, sin embargo, según reconoce Herráez, a la agricultura ecológica no se puede afirmar que le esté afectando esta situación. “Pero tampoco podemos decir que ha sido un beneficio como ha ocurrido con otros productos. Está saliendo adelante porque hay una serie de consumidores muy concienciados y mantienen el consumo. Puede haber ocurrido que el mercado que se celebra al aire libre puede haber retraído a algunas personas a acercarse hasta él. Aunque estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad marcados. En este caso tenemos la ventaja de que estamos al aire libre. Aunque algo si que hemos notado que se ha reducido el consumo, a parte de que durante el mes de marzo y abril del pasado año no pudo abrirse. Pero a nivel global no podemos decir que la pandemia haya producido pérdidas importantes en este mercado”.

En la provincia de Ávila en este momento hay algo menos de un centenar de operadores (productores y transformadores), incluidos en el registro del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León en sus distintas actividades, señalaba el técnico de la agrupación profesional agraria organizadora del mercado de productos ecológicos que se celebra en Ávila todos los últimos sábados de cada mes en la Plaza del Ejército.