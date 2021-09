Encinar tiende la mano y aboga por una oposición menos dura

Alberto Encinar se va de Por Ávila y de su grupo provincial en la Diputación con un mensaje de "mano tendida" al resto de compañeros de Corporación y con la intención de rebajar el tono en su labor de oposición. Un día después de que solicitara abandonar el grupo de Por Ávila en la institución para incorporarse al grupo no adscrito, el hasta ahora portavoz provincial de la formación amarilla ofreció una rueda de prensa para detallar algunos aspectos de su marcha. Así, insistió en que nunca se llegó a iniciar formalmente el proceso de expulsión, tal y como sostiene la dirección de Por Ávila, aunque sí existió la reunión del pasado jueves en la que le comunicaron que "ya no era de su agrado para permanecer en el grupo", por lo que "me pidieron que dimitiera como diputado provincial alegando motivos profesionales y que permaneciera en el partido ostentando los cargos orgánicos". Encinar explicó que "nunca me hablaron de un proceso de expulsión y no me pidieron tiempo, fui yo el que lo pedí" para sopesar "las dos vías" que les planteó, dimitir o seguir en la Diputación. Al final el también concejal de La Serrada, donde también pasará al grupo no adscrito, adoptó una "decisión meditada y difícil", la de abandonar Por Ávila pero seguir en la Diputación porque "creo que puedo participar en positivo" y porque "en estos momentos la inestabilidad con la dimisión de un diputado no es bueno", dijo. En este punto, aseguró sentirse legitimado para continuar porque "el acta de diputado es mía y uno es elegido para trabajar independientemente del partido".

Sobre el desencadenante de una situación que no cree que sea buena "ni para la Diputación ni para la provincia ni para Por Ávila ni para mí", Encinar admitió que fue la publicación en redes sociales de unos documentos relacionados con la gestión de las ayudas del incendio de Navalacruz lo que causó "rechazo" en el partido, aunque "no se me explicó qué tiene de malo" porque, aseguró, "eran documentos públicos que ya habían sido difundidos por la propia institución, según reconoció el propio presidente". En este sentido, no considera que esta publicación fuera un "acto de deslealtad" institucional, como alegó el presidente de Por Ávila, y de hecho cuestionó que un partido lo haya visto así cuando "la propia institución no lo ha hecho". En este sentido, habló de la existencia de "otras razones" en "las desavenencias" con la dirección y la "pérdida de confianza" en él, aunque tampoco supo explicarlas. "Todo son teorías, desconozco los motivos, yo era una persona joven sin pasado político y ellos tenían pasado político, es complicado integrarse a veces en un grupo ya conformado aunque no creo que sea la única causa, me gustaría que algún día me lo explicaran tomando algo", señaló el diputado, quien reconoció irse "con mucha pena" porque cuando llegó creyó en un proyecto "que consideraba ilusionante" y "sobre todo con algunas personas no me voy en los mejores términos". "No eran discrepancias en aspectos concretos, se sentía en el aire que mi actividad y mi figura no eran lo que hubieran querido", indicó.

En cualquier caso, y después de insistir en que "la gente no quiere que estemos con polémicas absurdas", Encinar tendió la mano al resto de diputados para "aportar y trabajar juntos" y aseguró que su idea es "no hacer una oposición tan dura y fuerte. En estos dos años me he podido inmiscuir en la institución y si de verdad queremos aportar la vía no es la de la crítica fácil y la descalificación pública, sino que hay que trabajar juntos. Mi labor estará volcada en trabajar y luchar por los intereses de la provincia", remarcó.