El PSOE pide repintar pasos de cebra de cara al nuevo curso

"A pocos días de que comience un nuevo curso escolar, no se entiende que haya pasos de peatones sin pintar tras la operación asfalto y que no se haya acometido una revisión de los puntos en los que convendría ubicar este tipo de señalización horizontal”, lamenta el concejal socialista portavoz del área de Presidencia, José Antonio Herráez, que recuerda que el próximo viernes, cuando arrancará el curso escolar, habrá "un incremento del volumen de tráfico a ciertas horas, e igualmente, de peatones, en su mayoría niños que no tienen una ciudad adaptada ni segura para los desplazamientos a pie”.

Herraéz considera que “para mejorar la movilidad y seguridad vial hay que poner en marcha las recomendaciones de los planes municipales, pero lo primordial es que exista voluntad política de hacerlo por parte del equipo de gobierno”.

“Para el grupo municipal socialista, la movilidad siempre ha sido y sigue siendo una de nuestras prioridades, más aún, si hablamos de menores”, asegura el edil del PSOE quien recuerda que “además del necesario repintado de los pasos de peatones y la colocación de nueva señalización de este tipo en ciertos puntos de la ciudad, contamos con el programa de ´Caminos Escolares Seguros´que sigue sin desarrollarse y que no está cumpliendo con su función por la inexistente implicación con el mismo por parte del PP antes, y de Por Ávila, ahora”.

A juicio de José Antonio Herráez, “la seguridad y movilidad de Ávila requiere de una visión global y transversal que permita avanzar y mejorar en un área de gobierno que nunca ha sido prioritaria. Si hay algo mejorable en esta ciudad es, sin duda, la movilidad urbana con un entramado de calles donde el peatón es un eslabón débil y en un segundo plano, donde hay aceras impracticables, baches, raíces… Todo ello, por no hablar de la iluminación escasísima de muchas zonas de Ávila que dificultan la movilidad de peatones y conductores, a lo que hay que sumar la ausencia de mantenimiento y la ubicación más que mejorable de los pasos de peatones”.