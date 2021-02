"No tengo duda de que Leonor llegará a ser Reina"

Nadie dijo que ser rey fuera fácil y Felipe VI lo está comprobando desde su entronación hace ya seis años. Un tiempo «vacío de análisis» que el periodista José Antonio Zarzalejos ha aprovechado para acercarse a la figura del Monarca y a sus desafíos, «que no son pocos», en Felipe VI. Un rey en la adversidad (Planeta).

Habla de Felipe VI como un desconocido. ¿Es una ventaja o un inconveniente que sea percibido así?

Lo que la ciudadanía percibe es, creo, dignidad en la persona del Rey, pero, efectivamente, en lo personal, en lo íntimo, es una figura mucho menos conocida que la de su padre.

¿Por qué dice que la Monarquía parlamentaria española está en peligro?

Todas las monarquías parlamentarias en Europa tienen un riesgo porque no les basta disponer de una legitimidad de origen, necesitan una legitimación de ejercicio. Ese es un riesgo endógeno. Lo que ocurre es que en la española hay además otros exógenos como el comportamiento irregular e inadecuado del Rey Emérito, que ha llevado a una erosión de la reputación de la Corona que tiene que restablecer su hijo. Por otra, la entronación de Felipe VI se hizo en un momento en el que en España se produce un cambio de paradigma político, cuando emergen Podemos y Ciudadanos y se rompe el bipartidismo imperfecto que regía y se crea un sistema multipartidista en el que crecen los escaños republicanos.

En estos seis años ha habido cuatro elecciones generales, unas europeas, otras autonómicas y municipales, 550 días de Gobierno en funciones, estalló el 1-0 y la pandemia con el estado de alarma... ¿Se puede decir que el Rey ha tenido que trabajar duro este tiempo?

El Rey ha trabajado extraordinariamente estos últimos seis años, de una manera exhaustiva y constante en unas condiciones de gran adversidad. Además, Unidas Podemos y el independentismo vasco y catalán han percutido sobre la Corona y la figura de Felipe VI para deteriorar la institución y derrumbar el sistema constitucional del 78.

La Corona ha perdido la protección mediática, empresarial y política que tenía Don Juan Carlos I. ¿Cómo afectará eso al actual reinado?

Implicará una normalización absoluta de la Monarquía. Juan Carlos I fue una figura excepcional en un momento excepcional. Lo que le corresponde ahora a Felipe VI es restaurar la reputación de los últimos años de su padre y normalizar el desarrollo de las funciones constitucionales del Jefe del Estado en una democracia plenamente consolidada y sin esa excepcionalidad que implicó la transición. Él no necesitará tantos recursos carismáticos o exorbitantes como su progenitor.

¿Podemos hablar de la profesionalización del cargo?

Normalización de pautas de funcionamiento de la Corona, más bien.

Es muy crítico con la figura del Rey Emérito, concretamente dice que ha abierto en la institución «un boquete sobre el que derramar vinagre y sal». ¿Ha dejado a Felipe VI una herencia envenenada?

Le ha dejado una situación muy compleja de manejar. En los últimos años de su reinado incurrió en unas conductas absolutamente inapropiadas e irregulares cuyas consecuencias todavía no sabemos hasta dónde van a llegar. Por eso fue apartado de la agenda pública, se le suprimió la Secretaría personal, se le retiró la asignación presupuestaria, Felipe VI renunció a los derechos hereditarios que le correspondiesen de fondos que no fuesen legales y le indicó la conveniencia de que se expatriase. Todo esto explica la enorme adversidad en el terreno familiar en la que se está moviendo el Rey.

Por otro lado, los grandes méritos que tiene Juan Carlos I son personalísimos. Es difícil transmitir los méritos de un Rey fundacional de la democracia porque se le atribuyen a sus propias capacidades. En definitiva, el sucesor ha heredado una situación muy compleja y no se ha podido beneficiar de los méritos de su padre.

Apunta a que pueden salir incluso más escándalos del Emérito...

Hay algunos círculos, algunos criterios mediáticos, que apuntan que aún quedan algunos episodios por conocer, pero no soy capaz de sospechar cuáles pueden ser, ni siquiera que existan.

¿Cree que en algún momento se ha arrepentido de lo que ha hecho?

Don Juan Carlos no tiene una buena relación con la realidad. Tiene una evaluación deficiente de sus propias conductas en el orden deontológico y no es consciente de la gravedad de estas. Esto hace que se sienta injustamente tratado y se victimice por las medidas adoptadas contra él.

¿Considera factible su regreso?

Lo deseable sería que, por razones de mortalidad, cuando se produzca ese hecho sea en España. ¿Eso quiere decir que el tenga una expectativa pronta de regreso a España? No. Primero hay que dilucidar la resolución de las diligencias indagatorias y prejudiciales que están en trámite en la Fiscalía. Hasta que esto no suceda no tendremos un horizonte claro de cuándo o cómo podría regresar.

¿Cómo es posible creerse que Felipe VI no conociera los negocios ilegales de su progenitor?

El Rey conocía las andanzas de su padre en el orden sentimental, pero no supo de la ingeniería financiera de las fundaciones Zagatka y Lucum hasta que se lo comunicó por carta el bufete británico contratado por Corinna Larsen y eso fue en marzo de 2019. Un año después renunció a la herencia para sí y su hija.

¿Se puede saber el patrimonio que tiene Felipe VI?

No puede tener un patrimonio llamativo porque no ha heredado ni de su padre ni de su madre. No puedo entrar en cuál es su patrimonio, pero evidentemente es un Rey austero y muy moderado del que no se conocen gastos extraordinarios.

En el libro hace un repaso también de los años en los que hubo una bicefalia en la Corona. ¿Fue negativo para Felipe VI compartir el trono con su padre?

El monarca abdicado no tiene ninguna función constitucional, es un símbolo, pero sin función de carácter legal. La tradición europea es que el rey o la reina que abdica se mude de su residencia oficial a otra y no tengan agenda pública. Aquí esto no se produjo y fue muy disfuncional porque parecía que había una cohabitación de reyes cuando el único desde el 19 de junio de 2014 era Felipe de Borbón y Grecia.

En su día se decía que España era juancarlista, ¿es ahora felipista?

No... En España no hay ni utopía republicana ni un particular consenso monárquico. Hay un gran pragmatismo sobre la forma del Estado. En la medida en la que la Monarquía parlamentaria garantiza determinadas funcionalidades, se mantendrá.

¿Habla de la modernización de la Corona es un oxímoron?

La Monarquía es una institución biológica y, por definición, tiene un sesgo excéntrico en una democracia. Es con la legitimación de ejercicio con la que los titulares deben encarnar los valores típicos de referencia.

Sí, pero en plena era de la comunicación, la institución tendrá que dar un paso más allá si quiere la confianza de los ciudadanos, ¿no cree?

En un escenario tan convulso como en el que estamos viviendo ahora es muy difícil introducir novedades. Y eso que Felipe VI lo está haciendo. Para empezar se ha casó rompiendo una tradición de siglos con una mujer que no pertenece ni a la alta aristocracia ni a la realeza. Es un Rey absolutamente Constitucional, solo actúa cuando indica la Carta Magna y como manda esta. Ha impuesto una serie de medidas a los miembros de la Familia Real que afectan a las donaciones, a los regalos, a los préstamos y a las herencias y ha impuesto un código de conducta muy estricto a los empleados de su Casa.

¿Cómo le influye la Reina Letizia?

El papel de la Reina yo lo juzgo muy positivo. Le ha apoyado en todo momento, le ha sustituido con enorme solvencia cuando ha tenido que hacerlo y, sobre todo, ha tenido una función de extraordinaria importancia en la educación de sus hijas.

Pero considera que aún no se ha sabido aprovechar su potencial.

Cuando sus hijas salgan del ámbito familiar, como va a hacer en breve la Princesa Leonor, estará más libre de su primera obligación y tendrá más oportunidades de desarrollar una agenda propia.

¿La Princesa de Asturias llegará a ser Leonor I?

No tengo duda de que Leonor llegará a ser Reina porque no creo que en España se va a producir un proceso constituyente. No se dan las condiciones, por lo que la deducción lógica es que Leonor de Borbón y Ortiz llegará a ser Leonor I de España.

Por seguir con las mujeres presentes en la vida de Don Felipe. ¿Qué relación mantiene en la actualidad con su madre y sus hermanas?

Con su madre tiene una relación intensa y de gran afectividad, pero con sus hermanas es un vínculo distante por diferentes razones. En el caso de la Infanta Cristina, por su implicación en el caso Noos y con Elena porque fue apartada de lo que era la Familia Real. Además hay una discrepancia de fondo sobre el tratamiento del Rey Emérito que les ha alejado.

En el campo político, asevera que el Rey ha perdido el apoyo del PSOE.

El apoyo de Pedro Sánchez a Felipe VI no es desde luego el que prestó Felipe González a Juan Carlos I. Las circunstancias han cambiado. Pese a que no hay una relación tan cercana, sí es cierto que el presidente ha mantenido su lealtad a la Corona, aunque tiene una pulsión presidencialista muy fuerte que pretende redimensionar la Monarquía y que tenga una misión simbólica y representatitva probablemente menor.

¿Y la relación con Mariano Rajoy? Se desprende que no fue tan fluida como parecía...

Rajoy no supo manejar la crisis de Cataluña y esta recayó abusivamente sobre las espaldas del Rey.

¿Son más peligrosos los partidos que rechazan la Corona o los que le dan un abrazo de oso?

Son peligrosos los dos. Pero en este momento los que impugnan la Corona con un argumentario tan endeble como Unidas Podemos o los independentistas, lejos de hacer daño, la están prescribiendo como la mejor forma de Estado porque si la república la representan Iglesias, Garzón, Rufián, Junqueras, Puigdemont, Otegi... pues nos haremos todos mucho más monárquicos.

Por otra parte, aquellos que quieren tanto a la Monarquía deberían tener cuidado de no abrazarla tanto, no sea que la vayan a ahogar.

¿Un Gobierno de coalición como el actual sostenido en el tiempo puede ser peligroso para Felipe VI?

El Gobierno de coalición ya ha dado todo de sí en relación con la Corona.