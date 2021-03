El Festival del Piorno en Flor repetirá formato on line

El Festival del Piorno en Flor 2021, que desde hace 11 años se celebra en la zona norte de Gredos organizado por la Asociación de empresarios Asenorg, volverá a repetir formato on line entre el 22 de mayo y el 24 de junio. Los organizadores ya han tenido la reunión con la que todos los años arranca el festival y el resultado es un programa lleno de novedades y creatividad, muy orientado a llevar el festival a todos, "a los que no nos conocen, a los que otros años han tenido la posibilidad de disfrutarlo en directo y que lamentablemente este año tampoco podrán trasladarse a Gredos o a los que no podrán volver a sus pueblos, estamos pensando en todos ellos, esperándolos con mucha ilusión, pensando en compartir lo que la naturaleza nos ofrece con tanta generosidad", destacó Isabel Sánchez Tejado, presidenta de Asenorg.

Desde la organización se asume que la crisis del coronavirus volverá a trastocar el desarrollo de una iniciativa que pone a Gredos en el mapa nacional del turismo de naturaleza. "Este año tampoco podrá ser. No podremos disfrutar en vivo y en directo del espectáculo del piorno en flor, pero nuestro querido piorno y los vecinos de Gredos estaremos aquí, fieles a la cita que marca la naturaleza, esperando que se levanten todas las restricciones y podamos volver a vernos entre piornos", detacó Sánchez Tejado.

En esta edición los organizadores han decidido tematizar el festival bajo el paraguas de la literatura, para llevar las sensaciones de la espectacular floración de esta retama no sólo con imágenes. Así, se organizarán concursos, talleres y conciertos, todo a través de internet para estar cerca del espectáculo de la floración anual del piorno en Gredos norte. El objetivo es compartir "todas las sensaciones", lo que aquí guarda la naturaleza como un tesoro, y hacerlo a través de todos los caminos posibles, con la imagen pero también con la literatura, la poesía, la música o la pintura.

En el grupo de trabajo de piornos, la representante de Solana de Ávila hizo una propuesta para representar a todas estas personas que no podrán trasladarse a Gredos para contemplar el piorno en flor. La idea consiste en sacar sillas a la puerta de las casas, recordando esa tradición de las tertulias en las noches de verano, al fresco y ese intercambio oral de historias y tradiciones que está desapareciendo. Así, Asenorg pedirá que n las decoraciones que se hagan en los pueblos se saquen sillas a la calle para decirles a todos "que les estamos guardando el sitio, que queremos verles sentados en esa silla, escucharles contar sus historias, oírles cantar o simplemente admirar con ellos el paisaje que ofrece el piorno en flor", trasladaron.