Se retoma la vacuna a sanitarios al lograr dosis de Moderna

Un día después de que se conociera la paralización de la vacunación contra la covid para el personal sanitario en Ávila ante la falta de dosis, se ha vuelto a retomar el proceso. Según explica el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, esto es posible debido a que han llegado dosis de la compañía Moderna.

En un primer momento se comentó que se paraba esta parte de la vacunación ante el menor número de dosis enviadas por Pfizer, dado que en el envío del pasado lunes no llegaron vacunas a Ávila aunque sí a otras cinco provincias de la región. Sin embargo, el representante de la Junta dice que ayer se recibieron, tras hacer las pertinentes gestiones, las primeras dosis de la compañía Moderna, en este caso 500 dosis que el mismo miércoles se comenzaron a administrar. Estaba previsto comenzar por los 120 profesionales, principalmente de Urgencias y UCI pero también otros, que estaban citados el día anterior y se quedaron fuera del proceso.

Hay que recordar que hace cuatro días se comenzó a vacunar al personal sanitario y en un primer momento se administró la primera dosis a 225 profesionales del hospital y 99 de centros de salud, comenzando por quienes estaba «más expuestos», dijo Hernández Herrero. Este es el proceso que se tuvo que parar y que ahora vuelve a estar activo aunque no se conoce para cuántos días habrá dosis suficientes y si será necesario volver a interrumpir antes de que lleguen otras. En este sentido, tras conocerse la situación tras el último envío semanal del que se quedaron fuera cuatro provincias, la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, dijo que habría una «redistribución» para llegar a todas las áreas de salud. Lo que no se ha podido aclarar desde Ávila es si esa redistribución de la que habló la consejera supone que llegarán nuevas dosis o no será así, aunque por el momento no se tiene conocimiento de que se hayan derivado, al menos en los datos de la web de la Junta.

Lo que sí se mantiene es la administración de la segunda dosis en residencias, tanto a residentes como al personal que trabaja en ellas, dado que este mismo miércoles comenzó esta ‘segunda vuelta’ que es imprescindible para inmunizar puesto que se necesitan dos dosis. A lo largo de las próximas semanas se tiene que poner la segunda dosis a partir de que se cumplan 21 de la primera.

Lo cierto es que estos días Ávila vive una polémica respecto a las vacunas, después de que se conociera que aquí habían llegado 8.190 dosis en tres envíos, pero 2.145 habían terminado en Salamanca.

Sobre esta situación, desde la Delegación Territorial de la Junta se explica que para Ávila se realizó un cronograma sobre las necesidades semanales en las que se incluían tres bandejas la primera semana y dos las dos siguientes. Sin embargo, señalan, llegaron tres bandejas cada semana y a Salamanca les faltaban, por lo que se enviaron allí. En realidad eran, insisten, vacunas que les correspondían a ellos, mientras aquí estaba «garantizada» la vacunación en residencias que formaba parte del cronograma, aunque sí se paró la del personal sanitario.