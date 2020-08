UCCL denuncia un «brutal» ataque de lobos a ovejas

UCCL-Ávila ha denunciado un «brutal» ataque ocurrido en la noche del miércoles en Saornil de Voltoya, anejo de la localidad abulense de Tolbaños, por los lobos. Según explica la opa en un comunicado, la lobada se produjo en un cercado con dos mastines provocando la muerte de once ovejas (seis murieron en el momento del ataque y cinco al día siguiente) y heridas a otras nueve. De estas nueve ovejas, según como ha confirmado la veterinaria que ha acudido a la explotación a curar a los animales, cinco de ellas no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir debido a la enorme gravedad de las lesiones que tienen.

Según UCCL, «las grandes consecuencias que estos ataques tienen en las explotaciones ganaderas demuestra la grave situación por la que los ganaderos de nuestra provincia están pasando y que como hemos manifestado en otras ocasiones si no se ponen medidas esto va a terminar con el medio de vida de muchas persona».

Desde UCCL-Ávila insisten en que «no nos cansamos de denunciar que este es el tema más serio al que nos enfrentamos a nivel ganadero en nuestra provincia debido a la situación tan crítica de estos ganaderos. Situación que conlleva unos daños que, en muchas ocasiones, como manifiestan la mayoría de los ganaderos que sufren ataques, no se compensa con una cantidad económica, ya que la perdida llega a ser algo personal que no se queda en algo económico, sino en la perdida de algo en lo que hemos estado trabajando y dedicando mucho tiempo».